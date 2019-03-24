اتحاد الكرة يُعلن.. ملاعب كل مجموعة في كأس الأمم الإفريقية

أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ملاعب كل مجموعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أحمد مجاهد: "المجموعة الأولى ستقام على استاد القاهرة، بينما مباريات المجموعة الثانية ستكون في ملعب الإسكندرية، والثالثة في ملعب الدفاع الجوي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "مباريات المجموعة الرابعة ستكون على ملعب السلام، والخامسة على ملعب السويس".

وتابع "أما مباريات المجموعة الأخيرة فستقام على ملعب الإسماعيلية".

وتقام قرعة أمم إفريقيا 2018 على سفح الأهرامات في الـ 12 من شهر أبريل من العام الجاري.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو على أن تنتهي يوم 19 يوليو من نفس العام.

يوم 12 أبريل المقبل ستجرى قرعة البطولة تحت سفح الأهرامات، ولكن كيف سيكون تصنيف الفرق المشاركة في البطولة خلال القرعة؟ (تعرف على السيناريو الأقرب)

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