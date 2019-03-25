عبد الغني: لم يتدخل أحد في استبعاد السعيد من المنتخب

الإثنين، 25 مارس 2019 - 08:32

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز خارج صفوف المنتخب لأسباب تخص الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

مصر

وشدد عبد الغني عبر قناة النهار "لم يتدخل أحد في إبعاد عبد الله السعيد أو أي لاعب آخر عن المنتخب".

وأضاف: "رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة لا ولم يتدخل، بل إن سياسة أجيري تميل للاعتماد على لاعبين صغار في السن، وما يتردد خلاف ذلك، شائعة يجملها من يرددها لكي تصدقها الجماهير".

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في سياق متصل، قال مجدي عبد الغني إن أجيري مدرب مميز ومعجب بقدراته، إلا أنه لا يمكن التأكيد أنه أفضل من هيكتور كوبر لأن الأخير حقق نتائج جيدة.

وأشار "كوبر لم يظلم أي من وليد سليمان ومحمد عواد وأحمد حسن كوكا بالاستبعاد من القائمة التي خاضت كأس العالم، وغير صحيح ما يتردد أن اتحاد الكرة اتخذ قرارا سريا بعد المونديال باستبعاد عصام الحضري وسعد سمير".

واستطرد عضو اتحاد الكرة بأن محمود كهربا مهاجم الزمالك هو أكثر لاعب يتمنى أن ينضم لصفوف المنتخب في الفترة القادمة.

وأتم تصريحاته "أحمد فتحي لاعب مهم وقوي وأحبه كثيرا، ولكنه لا يشارك بانتظام في الفترة الأخيرة مع الأهلي، حيث يلعب محمد هاني أساسيا، وإذا كان فتحي جاهزا بالتأكيد أحب أن يتواجد بصفوف المنتخب".

عبد الله السعيد منتخب مصر

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