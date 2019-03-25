قمر: نستطيع الفوز على الأهلي مجددا

يثق خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري في قدرة فريقه على تحقيق فوز جديد على الأهلي في مباراة الناديين بالدور الثاني للدوري المصري.

وصرح قمر عبر قناة النهار "نستعد للأهلي بكل جدية وتركيز، نتدرب 3 ساعات يوميا، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "لقد حققنا الفوز بأربعة أهداف في الدور الأول بالقاهرة، ولماذا لا نفوز عليه في ملعبنا".

وأشار مهاجم الزمالك السابق "بالتعب والاجتهاد، لن نتعادل مع الأهلي بل سنفوز عليه".

وأشار خالد قمر إلى أن ثقته نابعة من الأداء والنتائج الجيدة لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، خاصة بعد تولي حلمي طولان المسؤولية.

وسجل قمر 12 هدفا في الدوري المصري خلال مشاركته في 24 مباراة بالبطولة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 32 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي.

ويستضيف الاتحاد فريق الأهلي في 2 إبريل.