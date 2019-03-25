قمر: نستطيع الفوز على الأهلي مجددا

الإثنين، 25 مارس 2019 - 08:17

كتب : FilGoal

خالد قمر يمنع أحمد فتحي من الوصول للكرة

يثق خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري في قدرة فريقه على تحقيق فوز جديد على الأهلي في مباراة الناديين بالدور الثاني للدوري المصري.

وصرح قمر عبر قناة النهار "نستعد للأهلي بكل جدية وتركيز، نتدرب 3 ساعات يوميا، ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "لقد حققنا الفوز بأربعة أهداف في الدور الأول بالقاهرة، ولماذا لا نفوز عليه في ملعبنا".

أخبار متعلقة

مجاهد: راعينا تخفيف الضغط على استاد القاهرة في كأس الأمم أمونيكي: فخور بإنجازي مع تنزانيا.. ولن أختار بين الزمالك والأهلي لهذا السبب اتحاد الكرة: القمة فرصة للتفاوض مع الكاف حول صلاحية برج العرب مواعيد مباريات الإثنين 25 مارس 2019 والقنوات الناقلة – إنجلترا وفرنسا والبرتغال في تصفيات أوروبا

وأشار مهاجم الزمالك السابق "بالتعب والاجتهاد، لن نتعادل مع الأهلي بل سنفوز عليه".

وأشار خالد قمر إلى أن ثقته نابعة من الأداء والنتائج الجيدة لفريق الاتحاد السكندري هذا الموسم، خاصة بعد تولي حلمي طولان المسؤولية.

وسجل قمر 12 هدفا في الدوري المصري خلال مشاركته في 24 مباراة بالبطولة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 32 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي.

ويستضيف الاتحاد فريق الأهلي في 2 إبريل.

خالد قمر الاتحاد السكندري الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول – إيتو ودروجبا ضيفا شرف قرعة كأس الأمم.. وحكيم يحيي الحفل 8 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يجري اتصالات مع كاف لتأجيل مواجهة صن داونز 24 ساعة 18 دقيقة | إفريقيا
رئيس الزمالك: مجلسي كان يريد الانسحاب من الدوري.. لن أدفع الغرامة ولن أذهب للانضباط 24 دقيقة | الدوري المصري
استمرار تأهيل وليد سليمان وحمدي فتحي.. ولاسارتي يدرس الزمالك بالفيديو 27 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: زيدان مصر على ماني ساعة | أوروبا
مورينيو: لا يملك أحد الآن ثمن مبابي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 3 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك