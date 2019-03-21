رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

أعلن رئيس نادي الزمالك استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق في بطولة الدوري حتى نهاية الموسم.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب".

وأضاف "بعد الذي حدث اليوم لن يدير حكام مصريين أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري".

رئيس الزمالك أتبع "إذا خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع عن حكم لقاء اليوم، فهو إما فاسد أو جبان".

واسترسل "سأطلعكم على سر. قبل المباراة اتصلت بثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقلت له لا نريد محمد الحنفي وسامي هلهل في اللقاء، فقال لي لا تخف وعصام عبد الفتاح أعطى تعليمات بمراعاة العدل".

وتحدث رئيس الزمالك عن قرارات تحكيمية خاطئة في لقاء الزمالك والمقاولون، فقال "الحكم الذي يصل متأخرا قبل اللقاء بخمس دقائق نريد أن نعرف أين كان؟".

وأضاف "عبد الوهاب إسماعيل حصل على إنذار أول بسبب شد قميص النقاز، وحين كرر نفس اللعبة لم يحصل على إنذار، لماذا؟".

وتابع "فرجاني ساسي لم يكن يملك إنذارين من الأساس. السؤال هنا، لماذا حصل أوباما على الإنذار؟ ما الذي فعله؟".

وأتم "كرة حازم إمام لم تلمس يد المدافع؟ لماذا لم تحتسب ركلة جزاء؟".

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري.

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