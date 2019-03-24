تغريم الزمالك 200 ألف جنيه وتحويل رئيسه للجنة الانضباط

الأحد، 24 مارس 2019 - 18:29

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 200 ألف جنيه وإحالة رئيسه للجنة الانضباط في الاتحاد.

ويأتي قرار اتحاد الكرة "بناءً على المذكرة الواردة من لجنة الحكام حول التصريحات المسيئة في حق الحكام"، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وهاجم رئيس نادي الزمالك لجنة الحكام بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع تصريحاته من هنا)

أخبار متعلقة

لجنة المسابقات لـ في الجول: قمة الزمالك والأهلي دون جمهور.. ومن الطبيعي حضور 30 فردا في المباراة مران الزمالك – راحة لـ النقاز وغياب عبد الله جمعة لظروف خاصة.. ورسالة من جروس قبل القمة علي لطفي: الفوز على الزمالك يقربنا من الدوري.. وهدفنا استعادة اللقب الإفريقي الأعلى للإعلام يقرر إيقاف برنامج الزمالك اليوم لمدة شهر

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة الحكام تُجهز مذكرة ضد رئيس نادي الزمالك.

وتحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في وقت سابق مع FilGoal.com قائلا: " "اللجنة تقوم الآن بجمع تصريحات رئيس الزمالك ضد اللجنة ورئيسها والحكام، لتقديمها للجنتي القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وكذلك لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد أبو العلا".

وأضاف "اللجنة تقوم بحصر التصريحات لتقديمها للجان المختصة". (طالع التفاصيل)

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

اقرأ أيضا:

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف برنامج الزمالك اليوم لمدة شهر

منتخب مصر يطير إلى نيجيريا

الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة مطالبته بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل

مران أخير للأهلي الخميس قبل معسكر برج العرب.. وجلسة بين لاسارتي وإكرامي

علي لطفي: الفوز على الزمالك يقربنا من الدوري.. وهدفنا استعادة اللقب الإفريقي

ندى أبو النجا.. مارست 5 رياضات قبل أن تصبح أول سعودية تحترف الاسكواش

الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: بسبب صعوبة التعاقد مع دي ليخت.. يوفنتوس يوجه أنظاره صوب نجم دفاع بنفيكا 8 دقيقة | أوروبا
إلغاء مران منتخب مصر الأول في نيجيريا بسبب الإجهاد وتأخُر الطائرة 16 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي: لم نُبلغ بميعاد رسمي حتى الآن للقاء صن داونز.. وفي الجول يكشف المصير المنتظر 20 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – إيمانويل إيمونيكي يصنع التاريخ.. تنزانيا ترافق أوغندا لأمم إفريقيا بعد غياب 39 عاما 35 دقيقة | إفريقيا
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: انتهى زمن الصمت أمام الإهانات.. عقوبات قاسية ستُطال أي مُخطئ 46 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - سناجب بنين تقهر توجو والملك لوروا وتتأهل إلى أمم إفريقيا 51 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 4 فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

قد ينال إعجابك