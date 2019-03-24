تغريم الزمالك 200 ألف جنيه وتحويل رئيسه للجنة الانضباط

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 200 ألف جنيه وإحالة رئيسه للجنة الانضباط في الاتحاد.

ويأتي قرار اتحاد الكرة "بناءً على المذكرة الواردة من لجنة الحكام حول التصريحات المسيئة في حق الحكام"، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وهاجم رئيس نادي الزمالك لجنة الحكام بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري. (طالع تصريحاته من هنا)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة الحكام تُجهز مذكرة ضد رئيس نادي الزمالك.

وتحدث مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في وقت سابق مع FilGoal.com قائلا: " "اللجنة تقوم الآن بجمع تصريحات رئيس الزمالك ضد اللجنة ورئيسها والحكام، لتقديمها للجنتي القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وكذلك لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد أبو العلا".

وأضاف "اللجنة تقوم بحصر التصريحات لتقديمها للجان المختصة". (طالع التفاصيل)

200 ألف جنيه غرامة على الزمالك وإحالة رئيسه إلى "الانضباط". pic.twitter.com/xAw6sIR1wE — EFA.eg (@EFA) March 24, 2019

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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