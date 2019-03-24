منتخب مصر يطير إلى نيجيريا

طارت بعثة منتخب مصر ظهر الأحد من النيجر إلى نيجيريا لملاقاة منتخبها وديا يوم الثلاثاء.

وتعادل منتخب مصر بهدف لمثله مع النيجر في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2019 التي ستقام بمصر الصيف المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخبات المصرية على تويتر صورة للبعثة وهي تغادر النيجر نحو نيجيريا.

وتستضيف مصر المسابقة منتصف يونيو المقبل، هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في الصيف.

وحققت نيجيريا اللقب 3 مرات، مقابل 5 للكاميرون و7 ألقاب للفراعنة كرقم قياسي.

لماذا ستقام المباراة الودية في نيجيريا وليست في مصر؟

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية قبل أسابيع "قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تفرض أن يكون المسافة بين المباراتين في نفس الأسبوع الدولي بمسافة معينة، وتلك المسافة أكبر من المسافة بين مصر والنيجر".

وواصل "بالتالي كان لابد أن نخوض المباراة الودية في نيجيريا أو الكاميرون، أو مالي".

المتحدث باسم اتحاد الكرة أتم "بالتالي كنا مجبرين على أن تقام المباراة في نيجيريا، أو ألا نخوض مباراة ودية أساسا".