ندى أبو النجا.. مارست 5 رياضات قبل أن تصبح أول سعودية تحترف الاسكواش

"فخورة بنفسي، لم أتوقع أن أصل لما حققته حاليا ولكن استثمرت في نفسي وكانت النتيجة أنني أول سعودية تحترف رياضة الاسكواش" كانت تلك كلمات ندى أبو النجا في حوارنا الخاص معها.

ربما لم تحقق ندى أبو النجا بطولة دولية أو تتواجد في مركز متقدم بالتصنيف العالمي لكن يبقى اسمها من الرائدات في الوطن العربي.

ندى أبو النجا هي أول لاعبة سعودية في التاريخ تحترف رياضة الاسكواش وتنضم للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين PSA ونتيجة المشاركة دخلت قائمة أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم.

البداية:

وتواصل FilGoal.com مع اللاعبة السعودية ندى أبو النجا للحديث عن كيفية ممارسة اللعبة وهي غير شعبية بالسعودية.

وقالت ندى أبو النجا في بداية حديثها: "كنت أبحث عن هدف يحفزني للذهاب إلى النادي بشكل مستمر، وكانت بديتي في 2008".

وتابعت ندى "مارست في ذلك الوقت خمس رياضات مختلفة وهم كرة السلة والكرة الطائرة والتنس وكرة القدم ورفع الأثقال، وكان ذلك من حبي في استكشاف الرياضات".

وأضافت ندى "بعد ذلك انتقلت إلى الاسكواش بعد نصيحة مدربة اللياقة البدنية لي بممارستها، ووجدت فيها الشغف والمتعة التي لم أجدها في الرياضات الأخرى".

وعن احتراف اللعبة أوضحت ندى "في الحقيقة لم أتوقع ذلك، فقط كنت أمارس اللعبة كنوع من الهواية مع صديقاتي ليس أكثر قبل أن أتحرك لخطوة جديدة بعد ممارستي للعبة بعامين".

خطوة انتقالية:

"ففي عام 2010 وخلال فترة تحضيري لماجستير التسويق في مدينة جرونوبل الفرنسية، سعيت لإيجاد تدريب محترف والاستثمار في نفسي وتطوير مستواي في اللعبة".

وكشفت ندى "كانت هذه نقطة التغيير والبداية في مسيرتي والحمد لله".

وأوضحت ندى "كنت أخصص جزء كبير من الأموال التي أحصل عليها من الماجستير لأصرف على تدريباتي في ذلك الوقت".

وتابعت ندى "كانت خطوة انتقالية في مسيرتي من مرحلة الهواية إلى تطوير مستواي، وشهدت مساندة ودعم قوي من عائلتي وأصدقائي".

"وبالفعل لعبة الاسكواش غير منتشرة في المنطقة العربية بصورة كبيرة بخلاف مصر، لكن منذ بدأت ممارستها وأنا أشاهد مباريات البطولات الدولية للـ PSA".

"كنت أشاهد دائما اللاعبات العالميات وطريقة تحركهن داخل الملعب في المباراة، وأذهلتني اللياقة البدنية الكبيرة وطريقة الحركة لديهن، ويبدو من رشاقتهن أنهن لا يبذلن أي مجهود بدني".

وقالت ندى "أصبح لدي الحافز لممارسة اللعبة أكثر وأنني أريد أن أصل لهذا المستوى من الخفة في التحرك داخل الملعب".

وعن مميزات الاسكواش أوضحت ندى "بالإضافة لكونها رياضة فردية والكثير من مهاراتها عن طريق الممارسة بشكل منفرد، فأي لاعب يمكنه الاستمتاع بلعبة الاسكواش بمفرده دون أن يواجه لاعب آخر".

"كما يمكنك ممارستها بغض النظر عن الحالة الجوية، كونها في ملعب مغلق، وهي لعبة ممتعة ولها فائدة كبيرة وتحرق عدد هائل من السعرات الحرارية مقارنة بالرياضات الأخرى".

الاحترافية:

وعن كونها أول لاعبة تحترف رياضة الاسكواش قالت ندى: "حاولت التطوير من نفسي أكثر وأكثر بعد التدريب الاحترافي ومشاهدة مقاطع من مهارات اللعبة عبر الإنترنت".

وتابعت "بعد ذلك كانت هناك بطولة محلية غير دولية ومصغرة نظمها الاتحاد السعودي".

"شاركت بالبطولات عدد كبير من اللاعبات أغلبهن من السعودية وهناك لاعبات من الأردن وفلسطين".

وكشفت ندى "حققت لقب تلك البطولة وكانت طريقي للمشاركة الاحترافية الأولى ببطولة السعودية الدولية للسيدات عن طريق الدعوة لأن تصنيفي لم يسمح للمشاركة فهي أول بطولة".

وكانت السعودية قد قامت بتنظيم أول بطولة دولية لسيدات الاسكواش في يناير 2018.

وأقيمت البطولة بمشاركة أكثر من لاعبة محترفة مثل نور الشربيني الفائزة باللقب ورنيم الوليلي ونيكول دافيد وكاميل سيرم وغيرهن.

وأوضحت ندى "كانت تجربة رائعة ووجدت ترحاب ودعم شديد من اللاعبات المحترفات لتجربتي".

"فخورة بنفسي، لم أتوقع أن أصل لما حققته حاليا ولكن استثمرت في نفسي وكانت النتيجة أنني أول سعودية تحترف رياضة الاسكواش"

"أحببت اللعبة أكثر من الود والاحترام والتواضع الحقيقي من اللاعبات بمختلف جنسياتهن، نور ورنيم ونيكول ونور وكاميل روحهن الرياضية لا تضاهى".

المستقبل:

وبعد أن أصبحت رائدة كونها أول لاعبة سعودية تحترف الاسكواش تحدثت ندى عن مستقبلها مع اللاعبة قائلة: "أركز حاليا في التدريب أكثر وتكوير مستواي".

وتابعت "إن شاء الله أشارك في بطولة دولية أخرى في أقرب فرصة ممكنة".

وبالحديث عن تفوق اللاعبات المصريات في اللعبة قالت ندى: "اللاعبات المصريات مثال رائع للمرأة الرياضية المتكاملة".

وأضافت "اللاعبات المصريات هن قدوة رائعة على مستوى احترافي لا يضاهى، وأتمنى بالطبع زيارة مصر".

وعن طموحاتها قالت ندى: "من الآن بدأت بمجموعة صغيرة من الفتيات السعوديات أعطيعن النصائح في التدريب من أجل تحسين مستواهم".

وأضافت "دائما لديهن استفسارات عن الأدوات المستخدمة وأمنحهن كل المعلومات التي أستطيع تقديمها لخدمتهن".

وأتمت الحديث عن طموحاتها "مستقبلا أتمنى أن يتوفر لدينا طاقم كامل حتى يكون هناك جيل سعودي أفضل مني بإذن الله".

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