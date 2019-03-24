علي لطفي: الفوز على الزمالك يقربنا من الدوري.. وهدفنا استعادة اللقب الإفريقي

شدد علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة الزمالك المقبلة المقرر لها السبت القادم في اللقاء المؤجل من الأسبوع 17 بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

علي لطفي النادي : الأهلي الأهلي

وقال علي لطفي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "القمة لها حسابات خاصة و الفوز علي الزمالك في القمة المقبلة سيقربنا كثيرا من الاحتفاظ ببطولة الدوري".

وأوضح "هناك تركيز شديد من اللاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز في لقاء القمة، خاصة ان الفوز بها يمنحنا خطوة مهمة جدا للحفاظ على الدوري من خلال استعادة صدارة المسابقة والسير بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب المحلي".

وشدد حارس مرمى الأهلي "الفريق يتطلع دائما لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث دون النظر إلى نتائج الخصم، فالكرة الآن في ملعبنا والأمور بأيدينا وعلينا تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية من عمر المسابقة".

وأشار حارس الأهلي إلى أن الفريق يبحث عن البطولات دائما وهناك رغبة قوية من جميع اللاعبين لتسطير تاريخ كبير مع القلعة الحمراء.

وانتقل علي لطفي للحديث عن مشوار الفريق في بطولة إفريقيا موضحا "نتعامل مع الأمور خطوة خطوة والآن تركيزنا بالكامل في مباراة القمة امام الزمالك".

وأضاف "حققنا خطوة مهمة في مشوار استعادة اللقب الإفريقي بعد التأهل إلى ربع النهائي، ولدينا رغبة قوية في حصد اللقب ومصالحة جماهير الأهلي بعد خسارة اللقب في آخر نسختين بعد الوصول إلى المباراة النهائية".

وتابع لطفي "تعلمنا الدرس جيدا، وندرك أهمية البطولة الإفريقية الحالية ونقدر رغبة جماهير الأهلي في حصد اللقب الإفريقي، خاصة أنها لم تعتد على خسارة اللقب في النهائي ، كما حدث في آخر نسختين".

وعن قرعة ربع النهائي ومواجهة صن داونز قال: "نحترم جميع المنافسين، ولكن الفريق البطل لا ينظر سوى لهدف واحد وهو حصد اللقب ، ومن ثم نتعامل مع جميع المباريات التي نسعى فيها إلى تحقيق الانتصارات من أجل مواصلة رحلة السعي لحصد الألقاب".

وأضاف حارس الأهلي "سعيد بدعم جماهير الأهلي بعد مشاركتي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، رغم الظروف الصعبة التي خضنا فيها اللقاء؛ سواء أرضية الملعب أو الظروف المناخية وغيرها".

وتابع لطفي "الأمور داخل الأهلي تدفع الجميع دائما للتركيز بقوة في التدريبات؛ ليكون جاهزا في أية لحظة يتم الاعتماد عليه فيها كما حدث بالنسبة لي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي، إذ تبقى الأمور واضحة جدا بشأن ضرورة التدريب بقوة، والتركيز الشديد في التدريبات، خاصة أن الفريق يخوض مشوارا مهما وصعبا جدا في بطولتين كبيرتين هما الدوري وإفريقيا".

وواصل لطفي "مستر لاسارتي تحدث معي عقب مباراة فيتا كلوب وقبل مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الاخيرة وقام بدعمي بشدة، كما تطرقنا للحديث بالطبع عن بعض الإيجابيات والأمور الفنية وكنت سعيدا جدا بثقته ودعم الكابتن طارق سليمان".

وأوضح حارس الأهلي "قادرون علي حصد بطولة إفريقيا، ونحتاج دعم جماهير الأهلي العظيمة لمواصلة مشواري الدوري وبطولة إفريقيا؛ من أجل الوصول إلى منصة التتويج في البطولتين".

وأتم علي لطفي "أضع حلمي أمامي سواء في التدريب أو المباريات، واجتهد كثيرا في المران؛ للحفاظ على اللياقة الفنية والبدنيه وحتى أكون عند حسن ظن الجهاز الفني وجماهير الأهلي الداعمة دائما للفريق".