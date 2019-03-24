الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة مطالبته بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل

نفى إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التصريحات المنسوبة له بالتقدم بطلب رسمي للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

وترددت أقاويل عن رغبة الإسماعيلي في المشاركة بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل خاصة وأن المسابقة ستبدأ قبل انتهاء الموسم المحلي الجاري وذلك بحكم أنه وصيف أخر نسخة مكتملة.

وقال إبراهيم فارس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم يحدث هذا الكلام من الأساس ولم أدل بتصريحات في هذا الشأن لأي شخص أو وسيلة إعلامية".

وتابع "أخر نقاش حدث في هذا الموضوع كان يوم الاجتماع الذي دعا إليه اتحاد الكرة وشهد في النهاية مشادات بين ممثلي الأهلي والزمالك".

وأوضح "وقتها تحدثت مع هاني أبو ريدة وسألته ماذا سنفعل بما أن الدوري سينتهي في أغسطس ووقتها ستنطلق البطولات الإفريقية".

وأضاف عضو مجلس إدارة الإسماعيلي "أجاب أبو ريدة أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وتشاور مع الاتحاد الإفريقي لكي يراعي هذه الظروف بما أننا وقفنا بجواره وساعدنا في تنظيم أمم إفريقيا وإنقاذ الموقف الذي كانت تعاني منه البطولة القارية".

وشدد فارس "إما أن يقبل الاتحاد الإفريقي تأخير حسم اسم الفرق المصرية حتى ينتهي الموسم المحلي أو أن يؤخر البطولات نفسها مراعاة لظروف مصر".

وأتم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي "هذا كان نص الحديث ولم أذكر اسم الإسماعيلي أو أطالب بشيء له كما يقال حاليا".

وودع الإسماعيلي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

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