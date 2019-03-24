مران أخير للأهلي الخميس قبل معسكر برج العرب.. وجلسة بين لاسارتي وإكرامي

الأحد، 24 مارس 2019 - 13:09

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي خوض مران أساسي وأخير على ملعب التتش يوم الخميس المقبل قبل السفر إلى الاسكندرية.

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعد الجهاز الفني بقيادة لاسارتي جدولا زمنيا للاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس ضمن مباريات الدوري المصري.

وتغادر بعثة الفريق إلى برج العرب يوم الخميس المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء القمة.

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وكان الأهلي قد أدى مرانه صباح اليوم الأحد على ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق.

وعقد لاسارتي جلسة خاصة مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم للاطمئنان على إصابته وسير البرنامج التأهيلي.

وبدأ إكرامي تدريبات الجري أمس الأول الجمعة في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني إكرامي من إصابة بتمزق في عضلة السمانة ومن المقرر أن يعود إلى تدريبات الفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي خلال أسبوع.

الأهلي برج العرب شريف إكرامي

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