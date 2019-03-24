أجيري: تجربة عناصر جديدة كان أهم من النتيجة أمام النيجر

تحدث خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تعادل المنتخب أمام النيجر، مشيرا إلى "كنا نريد الفوز بكل تأكيد".

وقال أجيري: "كنت أطمح للفوز بطبيعة الحال على الرغم من أن النتيجة ليست مؤثرة على الإطلاق".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي والذي نقلها الحساب الرسمي للمنتخب على (تويتر) "كنت أسعى في المقام الأول لتجربة عناصر جديدة. كان هذا هو الأهم".

وواصل " تجربة عناصر جديدة من خلال منحها الفرصة في هذه المباراة التي لعبناها في ظروف جوية صعبة".

منتخب مصر تعادل مع النيجر بهدف لكل منتخب في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف المنتخب المصري جاء عن طريق البديل محمود حسن "تريزيجيه" بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة.

بينما هدف النيجر جاء في الدقيقة 81 عن طريق أمادو موتاري.

وشهدت مباراة النيجر مشاركة 5 لاعبين لأول مرة بقميص منتخب مصر في مباراة رسمية.

شارك عمار حمدي ونبيل عماد "دونجا" وأحمد أيمن منصور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد.

عمار حمدي بدأ المباراة وصنع هدف المنتخب الوحيد وغادر في الدقيقة 65 ليشارك عبد الرحمن مجدي بدلا منه ويكتب ظهوره الأول مع المنتخب.

دونجا وأحمد أيمن منصور أكملا المباراة حتى النهاية.

مصطفى محمد شارك كبديل في الدقيقة 80 بدلا من أحمد حسن "كوكا".

النتيجة لن تُغير من واقع عدم تأهل منتخب النيجر لأمم إفريقيا 2019.

منتخب تونس في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة، ويليه المنتخب المصري بـ 13 نقطة، ثم النيجر 5 نقاط، وإي سواتيني بنقطة واحدة.

ولن يلعب المنتخب المصري أي مباراة رسمية قبل انطلاق أمم إفريقيا في 21 يونيو من العام الجاري.

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