4 علامات من تعادل مصر ضد النيجر.. رقم يتحقق لأول مرة لـ الشناوي وتريزيجيه

أنهى المنتخب المصري رحلة تصفيات أمم إفريقيا 2019 بالتعادل خارج أرضه أمام النيجر. تعادل كتب 4 علامات يستعرضها FilGoal.com.

منتخب مصر تعادل مع النيجر بهدف لكل منتخب في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف المنتخب المصري جاء عن طريق البديل محمود حسن "تريزيجيه" بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة.

بينما هدف النيجر جاء في الدقيقة 81 عن طريق أمادو موتاري.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام تحققت من تعادل مصر أمام النيجر..

** الشناوي تصدى لركلة جزاء أمام النيجر، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في مباراة رسمية مع المنتخب.

وتصدى حارس بيراميدز الحالي لركلة جزاء في 2011 بقميص المنتخب المصري ولكن مع منتخب 20 سنة في لقاء ودي.

المنتخب المصري تحت 20 سنة تعادل وقتها مع منتخب كوستاريكا 1-1 في لقاء ودي شهد تصدي الشناوي لركلة جزاء.

وبشكل عام، تصدى الشناوي لـ 3 ركلات جزاء هذا الموسم. ركلة أمام الجونة وأمام حرس الحدود بقميص بيراميدز، والآن ركلة أمام النيجر بقميص منتخب مصر.

واهتزت شباك الشناوي من علامة الجزاء 3 مرات أيضا هذا الموسم. أمام المصري والإسماعيلي (في الدوري) وطنطا (في الكأس).

مع المنتخب المصري، اهتزت شباك الشناوي مع علامة الجزاء 3 مرات أيضا. مرة أمام غانا في لقاء الـ 6-1 ومرتين أمام الأرجنتين مع منتخب 20 سنة في كأس العالم عام 2011.

وقتها سجل إيريك لاميا مرتين لصالح الأرجنتين في مرمى مصر من علامة الجزاء في اللقاء الذي انتهى 2-1.

** هدف محمود حسن "تريزيجيه" في مرمى النيجر هو هدفه الدولي الخامس مع المنتخب.

ولأول مرة في مسيرته مع منتخب مصر، ينجح تريزيجيه في التسجيل في مباراتين رسميتين على التوالي.

تريزيجيه سجل أمام تونس في لقاء الجولة الخامسة الذي انتهى 3-2، والآن سجل أمام النيجر في الجولة السادسة من التصفيات.

** فشل منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة خافيير أجيري في تحقيق الانتصار.

أجيري قاد المنتخب المصري في 4 مباريات قبل مواجهة النيجر، وانتصر 4 مرات.

المنتخب فاز على النيجر 6-0 ثم إي سواتيني 4-1 و2-0 وبعدها فاز على المنتخب التونسي 3-2.

والآن فشل المنتخب في الانتصار مع أجيري لأول مرة.

وسجل المنتخب تحت قيادة أجيري 16 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات.

** شهدت مباراة النيجر مشاركة 5 لاعبين لأول مرة بقميص منتخب مصر في مباراة رسمية.

شارك عمار حمدي ونبيل عماد "دونجا" وأحمد أيمن منصور وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد.

عمار حمدي بدأ المباراة وصنع هدف المنتخب الوحيد وغادر في الدقيقة 65 ليشارك عبد الرحمن مجدي بدلا منه ويكتب ظهوره الأول مع المنتخب.

دونجا وأحمد أيمن منصور أكملا المباراة حتى النهاية.

مصطفى محمد شارك كبديل في الدقيقة 80 بدلا من أحمد حسن "كوكا".

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