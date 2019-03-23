بالفيديو – التعثر الأول لـ أجيري.. مصر تُنهي رسميات ما قبل أمم إفريقيا بتعادل أمام النيجر

فشل منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة خافيير أجيري في تحقيق الانتصار، مكتفيا بالتعادل أمام النيجر بهدف لكل منتخب.

منتخب مصر تعادل مع النيجر بهدف لكل منتخب في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

هدف المنتخب المصري جاء عن طريق البديل محمود حسن "تريزيجيه" بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة.

بينما هدف النيجر جاء في الدقيقة 81 عن طريق أمادو موتاري.

النتيجة لن تُغير من واقع عدم تأهل منتخب النيجر لأمم إفريقيا 2019.

منتخب تونس في صدارة المجموعة بـ 15 نقطة، ويليه المنتخب المصري بـ 13 نقطة، ثم النيجر 5 نقاط، وإي سواتيني بنقطة واحدة.

ولن يلعب المنتخب المصري أي مباراة رسمية قبل انطلاق أمم إفريقيا في 21 يونيو من العام الجاري.

وسيتواجد المنتخب المصري بشكل طبيعي في التصنيف الأول قبل قرعة أمم إفريقيا 2019 بسبب استضافتنا للمسابقة.

أجيري قاد المنتخب المصري في 4 مباريات قبل مواجهة النيجر، وانتصر 4 مرات.

المنتخب فاز على النيجر 6-0 ثم إي سواتيني 4-1 و2-0 وبعدها فاز على المنتخب التونسي 3-2.

والآن فشل المنتخب في الانتصار مع أجيري لأول مرة.

وسجل المنتخب تحت قيادة أجيري 16 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات.

وشارك الثلاثي عمار حمدي وأحمد نبيل "مانجا" وأحمد أيمن منصور لأول مرة مع منتخب مصر.

دونجا وأحمد أيمن أكملا المباراة حتى النهاية، بينما خرج عمار حمدي في الدقيقة 65 بعدما نجح في صناعة الهدف الوحيد للفراعنة.

واستغل عمار خطأ دفاعيا ليُمرر للمنطلق محمود حسن "تريزيجيه" والأخير يسدد ويهز الشباك بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل في المباراة.

هدف تريزيجيه هو الثالث له مع الفراعنة تحت قيادة خافيير أجيري.

بعد الهدف مباشرة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب النيجر بعد تدخل من علي جبر، لينجح أحمد الشناوي في التصدي لها.

سليماني ساكو سدد ركلة الجزاء التي تألق أمامها الشناوي ليحافظ على نظافة شباك منتخب مصر.

ولكن صمود الشناوي لم يتواصل، ليطلق أمادو موتاري تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، فشل حارس الفراعنة في التصدي لها.

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