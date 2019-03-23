يخضع حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك لاختبار طبي جديد قبل مران يوم الأحد لتحديد مدى إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

النقاز تعرض لإصابة ليغادر مواجهة فريقه الزمالك أمام المقاولون العرب في الدقيقة 51 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

إصابة النقاز عبارة عن شد خفيف في العضلة الأمامية، وفقا لما كشفه مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com بعد الفحص الطبي الذي خضع له اليوم السبت.

ولن تكون الإصابة عائقا أمام النقاز للمشاركة أمام الأهلي، إلا أنه تقرر أن يخضع النقاز لاختبار طبي جديد يوم الأحد، ليتثنى للجهاز الفني لـ الزمالك الاطمئنان على مدى الجاهزية الكاملة لـ الظهير التونسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في الـ 30 من شهر مارس الحالي في قمة منتظرة في الدوري المصري.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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