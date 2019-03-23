أرقام في الجول تجيب – لماذا كان عمار حمدي مبشرا ضد النيجر

السبت، 23 مارس 2019 - 21:45

كتب : أمير عبد الحليم

عمار حمدي

دائما الكرة تخرج من قدمه للأمام فصنع هدف منتخب مصر الوحيد في النيجر، هنا نتحدث عن عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري الشاب الذي قدم أداء مبشرا في أول مباراة دولية له.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

وصنع لاعب الأهلي المعار للاتحاد هدف الفراعنة الذي سجله محمود حسن "تريزيجيه" ليزين أرقامه الرائعة في المشاركة الأولى بقميص منتخب مصر.

وشارك صاحب الـ20 عاما أساسيا ولمدة 67 دقيقة، صنع خلالهم هدف منتخب مصر وسدد مرة واحدة على مرمى النيجر.

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الرائع في أرقام صانع الألعاب الشاب أنه مرر 11 تمريرة صحيحة لزملائه من أصل 15، تمريرتان منهم فقط كانتا للخلف.

واستلم عمار حمدي الكرة من زملائه 10 مرات، ولم يخسرها ولا مرة تحت ضغط.

وكان عمرو السولية أكثر من مرر الكرة لعمار حمدي ومحمد هاني الذي شكل معه صانع الألعاب الشاب جبهة للفراعنة.

في المقابل، قطع لاعب منتخب مصر الكرة 9 مرات من بين أقدام لاعبي النيجر.

الرقم الكبير يكشف الدور الدفاعي الذي لعبه عمار حمدي وساند به محمد هاني تحديدا على الجبهة اليمنى.

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