خاص المصري لـ في الجول: اشتباه بإصابة بوسكا بقطع في الرباط الصليبي أو الغضروف

السبت، 23 مارس 2019 - 19:51

كتب : أحمد شاكر

أحمد بوسكا في مران المصري

كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري تفاصيل إصابة أحمد عبد الحليم "بوسكا" حارس مرمى الفريق قبل المواجهة الودية أمام بتروجت.

وقال عضو إدارة المصري: "التشخيص المبدئي لإصابة بوسكا هو اشتباه بقطع في الرباط الصليبي أو الغضروف".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الحارس سيخضع لأشعة جديدة لتحديد والوقوف نهائيا على حجم الإصابة".

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وواصل "بوسكا عاد مؤخرا من الإصابة وسيخضع لأشعة أخرى لمعرفة حجم الإصابة ولكن التشخيص المبدئي يعد سيئا".

وأتم "من المنتظر أن تظهر نتيجة الأشعة يوم الأحد المقبل".

وانتصر المصري بهدف مقابل لا شيء على فريق بتروجت في لقاء ودي.

وتعرض بوسكا لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة، ولم يشارك في اللقاء.

محمد شحاتة حرس مرمى المصري في الشوط الأول، قبل أن يشارك محمود السيد في الشوط الثاني.

أحمد مسعود الحارس الأساسي لـ المصري سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف، مما يُشكل أزمة لإيهاب جلال المدير الفني للفريق.

ويلعب المصري أمام المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ 27 من الدوري المصري.

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