ألابا: أشجع أرسنال.. وأتخيل نفسي يوما ما في إنجلترا أو إسبانيا

قال ديفيد ألابا الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ إنه يتخيل نفسه يوما ما يلعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي ولكنه شدد في الوقت ذاته على راحته مع الفريق البافاري.

ديفيد ألابا النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتحدث ألابا لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "أتخيل نفسي أختبر شيئا جديدا في المستقبل لكنني أشعر بالراحة حاليا في بايرن".

وأضاف اللاعب النمساوي "في كل عام هناك تحديات جديدة وأهداف نريد تحقيقها والضغط مستمر ولكن كما قلت أنا سعيد في ميونيخ ورغم ذلك أتخيل نفسي أجرب شيئا جديدا في المستقبل".

وبسؤاله عن أي دوري يفضل الانتقال إليه أجاب "إسبانيا أو إنجلترا، في إسبانيا سيكون أحد الأندية الكبيرة ريال مدريد أو برشلونة وفي إنجلترا الأندية الكبرى كذلك".

وكشف ألابا عن كونه مشجعا لأرسنال منذ الصغر وحتى الآن.

وقال:" نعم كنت مشجعا لأرسنال حينما كنت طفلا وأعتقد أن الأمر استمر معي في حياتي بطريقة ما".

وانضم ألابا إلى بايرن ميونيخ في عام 2008 قادما من أستوريا فيينا النمساوي وشارك مع الفريق في 335 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 44.

وسبق لألابا مواجهة أرسنال ثماني مرات فاز في خمس مواجهات وتعادل في واحدة وخسر اثنتين.

وسجل ألابا هدفا في شباك أرسنال وصنع مثله.

اقرأ أيضا:

حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات

عبد الفتاح لـ في الجول: كل قرارات الحنفي صحيحة ولم نوقفه.. ومرحبا بالحكام الأجانب

أرقام في الجول – بعد تأكد غياب فتحي ونيدفيد.. لمن يلجأ لاسارتي بجانب السولية ضد الزمالك؟

خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

سويلم لـ في الجول: هذا ما قلته لرئيس الزمالك.. واتحاد الكرة موافق على استقدامه لحكام أجانب

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لجنة الحكام تجهز مذكرة ضد رئيس الزمالك للجنتي القيم والانضباط