ألابا: أشجع أرسنال.. وأتخيل نفسي يوما ما في إنجلترا أو إسبانيا

الخميس، 21 مارس 2019 - 18:17

كتب : رامي جمال

دافيد ألابا - بايرن - أوجسبورج

قال ديفيد ألابا الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ إنه يتخيل نفسه يوما ما يلعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي ولكنه شدد في الوقت ذاته على راحته مع الفريق البافاري.

ديفيد ألابا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتحدث ألابا لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "أتخيل نفسي أختبر شيئا جديدا في المستقبل لكنني أشعر بالراحة حاليا في بايرن".

وأضاف اللاعب النمساوي "في كل عام هناك تحديات جديدة وأهداف نريد تحقيقها والضغط مستمر ولكن كما قلت أنا سعيد في ميونيخ ورغم ذلك أتخيل نفسي أجرب شيئا جديدا في المستقبل".

أخبار متعلقة

لاسارتي: جريزمان سيكون له مكان في برشلونة.. وهذا ما ينقص جوهرة ريال مدريد صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم كريستيانو رونالدو يتفادى عقوبة الإيقاف من يويفا

وبسؤاله عن أي دوري يفضل الانتقال إليه أجاب "إسبانيا أو إنجلترا، في إسبانيا سيكون أحد الأندية الكبيرة ريال مدريد أو برشلونة وفي إنجلترا الأندية الكبرى كذلك".

وكشف ألابا عن كونه مشجعا لأرسنال منذ الصغر وحتى الآن.

وقال:" نعم كنت مشجعا لأرسنال حينما كنت طفلا وأعتقد أن الأمر استمر معي في حياتي بطريقة ما".

وانضم ألابا إلى بايرن ميونيخ في عام 2008 قادما من أستوريا فيينا النمساوي وشارك مع الفريق في 335 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 44.

وسبق لألابا مواجهة أرسنال ثماني مرات فاز في خمس مواجهات وتعادل في واحدة وخسر اثنتين.

وسجل ألابا هدفا في شباك أرسنال وصنع مثله.

اقرأ أيضا:

حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات

عبد الفتاح لـ في الجول: كل قرارات الحنفي صحيحة ولم نوقفه.. ومرحبا بالحكام الأجانب

أرقام في الجول – بعد تأكد غياب فتحي ونيدفيد.. لمن يلجأ لاسارتي بجانب السولية ضد الزمالك؟

خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

سويلم لـ في الجول: هذا ما قلته لرئيس الزمالك.. واتحاد الكرة موافق على استقدامه لحكام أجانب

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لجنة الحكام تجهز مذكرة ضد رئيس الزمالك للجنتي القيم والانضباط

ألابا بايرن ميونيخ أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – محمود متولي: لم أوقع للأهلي.. ولن أقوم بأي شيء من خلف الإسماعيلي 21 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أصبحنا أكثر تركيزا بعد الخروج من إفريقيا 28 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو بداية التصفيات – كرواتيا تنتصر بصعوبة على أذريبيجان.. وسلوفاكيا تُسقط المجر 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. ديباي يتلألأ في انتصار هولندا على بيلاروسيا برباعية 32 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – بداية التصفيات.. هازارد يقود بلجيكا للانتصار على روسيا 36 دقيقة | أوروبا
9 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "التحول لـ ناد رقمي" ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

قد ينال إعجابك