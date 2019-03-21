خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لجنة الحكام تجهز مذكرة ضد رئيس الزمالك للجنتي القيم والانضباط

الخميس، 21 مارس 2019 - 12:27

كتب : عاطف شادي

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أن لجنة الحكام تجهز مذكرة ضد رئيس نادي الزمالك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "اللجنة تقوم الآن بجمع تصريحات رئيس الزمالك ضد اللجنة ورئيسها والحكام، لتقديمها للجنتي القيم والأخلاق برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وكذلك لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد أبو العلا".

وأضاف "اللجنة تقوم بحصر التصريحات لتقديمها للجان المختصة".

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ماذا قل رئيس الزمالك؟

قال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "ما حدث مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب".

وأضاف "بعد الذي حدث لن يدير حكام مصريين أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري".

رئيس الزمالك أتبع "إذا خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع عن حكم لقاء اليوم، فهو إما فاسد أو جبان".

واسترسل "سأطلعكم على سر. قبل المباراة اتصلت بثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقلت له لا نريد محمد الحنفي وسامي هلهل في اللقاء، فقال لي لا تخف وعصام عبد الفتاح أعطى تعليمات بمراعاة العدل".

وتحدث رئيس الزمالك عن قرارات تحكيمية خاطئة في لقاء الزمالك والمقاولون، فقال "الحكم الذي يصل متأخرا قبل اللقاء بخمس دقائق نريد أن نعرف أين كان؟".

وأضاف "عبد الوهاب إسماعيل حصل على إنذار أول بسبب شد قميص النقاز، وحين كرر نفس اللعبة لم يحصل على إنذار، لماذا؟".

وتابع "فرجاني ساسي لم يكن يملك إنذارين من الأساس. السؤال هنا، لماذا حصل أوباما على الإنذار؟ ما الذي فعله؟".

وأتم "كرة حازم إمام لم تلمس يد المدافع؟ لماذا لم تحتسب ركلة جزاء؟".

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري.

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