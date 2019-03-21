نفى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة قيامه بإيقاف محمد الحنفي وسامي هلهل، حكمي مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "طل طرف يقيم الحكام وفق مصالحه ووجهة نظره فقط، مهمتي هي الدفاع عن التحكيم ومساندته فيما مضى، أما الآن فهناك أدوار للجنتي المسابقات والانضباط تقوم بحماية أي شخص يتعرض لتجاوز من أطراف أخرى في منظومة الكرة في مصر".

وشدد عبد الفتاح: "لا يوجد حكم لا يخطيء، ولذلك وجد الـVAR، الحكام المصريين حريصين على العدالة، ومحمد الحنفي اتخذ قرارات صحيحة وسليمة في كل الحالات داخل منطقتي الجزاء بمباراة المقاولون والزمالك".

وأردف "حكام أجانب؟ لا يوجد لدينا أزمة ونرحب بهم، أتمنى من الأندية إخراجنا من دائرة الصراع والأزمات لأننا لا علاقة لنا بهذه المعركة".

وأتم "أما بالنسبة لمن يتجاوز، فهناك خطوات شرعية يتم اللجوء لها للحفاظ على الحقوق والانضباط. لن ننزلق للمعارك الكلامية لأننا نحمي الكرة في مصر".

وحرص عصام عبد الفتاح على توجيه رسالة خاصة للمشجع محمود حمدي صاحب الصورة الشهيرة، والذي توجه للحكم محمد الحنفي عقب المباراة معاتبا إياه على قراراته خلال المباراة حيث قال عبد الفتاح "من المؤكد أن محمود حمدي من أصحاب الإرادة والعزيمة القوية وهو مثله مثل كل جماهير الزمالك متأثر بنتيجة المباراة وحبه واضح للقلعة البيضاء ولكنني أحب أن أقول له إنها كرة القدم".

ماذا قال رئيس الزمالك؟

قال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "ما حدث مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب".

وأضاف "بعد الذي حدث لن يدير حكام مصريين أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري".

رئيس الزمالك أتبع "إذا خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع عن حكم لقاء اليوم، فهو إما فاسد أو جبان".

واسترسل "سأطلعكم على سر. قبل المباراة اتصلت بثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقلت له لا نريد محمد الحنفي وسامي هلهل في اللقاء، فقال لي لا تخف وعصام عبد الفتاح أعطى تعليمات بمراعاة العدل".

وتحدث رئيس الزمالك عن قرارات تحكيمية خاطئة في لقاء الزمالك والمقاولون، فقال "الحكم الذي يصل متأخرا قبل اللقاء بخمس دقائق نريد أن نعرف أين كان؟".

وأضاف "عبد الوهاب إسماعيل حصل على إنذار أول بسبب شد قميص النقاز، وحين كرر نفس اللعبة لم يحصل على إنذار، لماذا؟".

وتابع "فرجاني ساسي لم يكن يملك إنذارين من الأساس. السؤال هنا، لماذا حصل أوباما على الإنذار؟ ما الذي فعله؟".

وأتم "كرة حازم إمام لم تلمس يد المدافع؟ لماذا لم تحتسب ركلة جزاء؟".

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري.

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