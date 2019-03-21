خاص خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

الخميس، 21 مارس 2019 - 12:08

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الأهلي - بتروجت

خرج الثلاثي وليد سليمان وحمدي فتحي وعمرو جمال من حسابات الجهاز الفني للأهلي من مواجهة الزمالك بنسبة كبيرة بسبب الإصابة.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com من مصدر بالأهلي أن الثلاثي أقرب لعدم الجاهزية قبل مباراة القمة.

وأضاف المصدر أن الثلاثي لن يكون جاهزا بنسبة 100% قبل يوم 30 مارس المقبل وهو ما يجعلهم خارج الحسابات.

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وبذلك ينضم الثلاثي بصورة كبيرة إلى كريم وليد "نيدفيد" الغائب رسميا عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان عمرو جمال قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مران سابق للفريق.

أما حمدي فتحي فيعاني من إصابة في العضلة الخلفية منذ مباراة بتروجيت في الدوري المصري.

ويغيب وليد سليمان عن الفريق منذ الإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة شبيبة الساورة ذهابا في دوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي وليد سليمان عمرو جمال حمدي فتحي

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