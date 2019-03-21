كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حقيقة ما قاله رئيس الزمالك حول "اتصال هاتفي" جمع بينهما، طمأن فيه سويلم رئيس الزمالك بشأن تعيين محمد الحنفي حكما لمباراة المقاولون.

وقال سويلم لـFilGoal.com: "تقابلت مع رئيس الزمالك في البرلمان أثناء جلسة لمناقشة التعديلات الدستورية، فأخبرني باعتراضه على تعيين محمد الحنفي لمباراة الزمالك والمقاولون ويريد تغييره بحكم آخر لضمان عدم حدوث أزمات".

وأكمل "ولكنني أجبته بأن الحنفي من أفضل الحكام في مصر ومشهود له بالكفاءة والنزاهة، كما أن اتحاد الكرة لا يتدخل في تعيينات الحكام التي تشهد حرية واستقلالية تامة للجنة الحكام التي اتخذت إجراءات صارمة وقوية حتى لا تحدث أي أخطاء في المباريات المتبقية في الدوري".

وأضاف "قلت له أيضا إن دائرة الاعتراضات على أسماء الحكام اتسعت، وبات الوضع صعبا، من أين نأتي بحكام؟".

وواصل "أخبرته أن اتحاد الكرة والحكام لا يعرفون الميول والألوان، لا تعمد ولا توجه لطرف على حساب الآخر لأن إدارة اللعبة بشفافية وعدالة هو شعار اتحاد الكرة".

وانتقل سويلم لطلب الزمالك حكام أجانب لمبارياته فقال: "اتحاد الكرة موافق طالما سيتحمل نفقات إحضارهم وإدارتهم للمباريات".

ماذا قال رئيس الزمالك؟

قال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "ما حدث مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب".

وأضاف "بعد الذي حدث لن يدير حكام مصريين أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري".

رئيس الزمالك أتبع "إذا خرج عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ودافع عن حكم لقاء اليوم، فهو إما فاسد أو جبان".

واسترسل "سأطلعكم على سر. قبل المباراة اتصلت بثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وقلت له لا نريد محمد الحنفي وسامي هلهل في اللقاء، فقال لي لا تخف وعصام عبد الفتاح أعطى تعليمات بمراعاة العدل".

وتحدث رئيس الزمالك عن قرارات تحكيمية خاطئة في لقاء الزمالك والمقاولون، فقال "الحكم الذي يصل متأخرا قبل اللقاء بخمس دقائق نريد أن نعرف أين كان؟".

وأضاف "عبد الوهاب إسماعيل حصل على إنذار أول بسبب شد قميص النقاز، وحين كرر نفس اللعبة لم يحصل على إنذار، لماذا؟".

وتابع "فرجاني ساسي لم يكن يملك إنذارين من الأساس. السؤال هنا، لماذا حصل أوباما على الإنذار؟ ما الذي فعله؟".

وأتم "كرة حازم إمام لم تلمس يد المدافع؟ لماذا لم تحتسب ركلة جزاء؟".

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري.

اقرأ أيضا

خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

حوار في الجول - علي لطفي: الدربي يحسم اللقب بنسبة 60%.. ولقاء فيتا كلوب محطة فارقة لي

هازارد: أحاول الوصول لمستوى صلاح يوما ما

النساء والكرة – ماريا.. أم البطل التي كادت تقتله

ماذا يفعل الزمالك ضد فرق المغرب في إفريقيا؟ العلامة الكاملة في مصر وتتويج بالألقاب

ماذا يفعل الأهلي ضد فرق جنوب إفريقيا في الأبطال؟ تفوق دائم والوصول للنهائي