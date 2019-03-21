حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات

يرى مروان محسن أنه لا توجد طريقة لعب معينة يفضل اللعب بها مشددا على تأقلمه على أي طريقة، كما أوضح أن هدف الأهلي دائما هو الفوز بالبطولات.

مروان محسن النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث مروان محسن مع الصحفيين عقب مران الأهلي اليوم الخميس بحضور مراسل FilGoal.com.

وتحدث مروان محسن عن سبب تألقه الفترة الأخيرة قائلا: "الحمد لله، أركز دائما في التدريبات ولا أشغل نفسي بأشياء أخرى سواء شاركت أو لا أفعل ما عليّ".

وعن قرعة دوري أبطال إفريقيا أوضح مروان "بالطبع هدف الأهلي هو الفوز بالبطولة ونركز جميعا كلاعبين من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف "نركز الآن على مباراة الزمالك ونأخذ الطريق خطوة بخطوة بعد مباريات الدوري نركز في دوري أبطال إفريقيا".

وشدد "نركز على مباراة تلو الأخرى، كل مباراة بالنسبة لنا بطولة ونسعى لحصد 3 نقاط والتقدم خطوة بخطوة نحو الصدارة".

وعن عدم وجوده في قائمة المنتخب المصري الحالية أوضح مروان "في تلك الفترة يسعى الجهاز الفني لرؤية كافة اللاعبين وهذا أفضل للمنتخب ككل، وهم دائما على تواصل بي وأركز في تدريباتي لأكون مع المنتخب قريبا".

وعن ثقة مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي في قدراته أوضح "لاسارتي لديه ثقة في جميع اللاعبين سواء أنا أو وليد أزارو، من يشارك يسعى لخدمة الفريق".

وعن الفارق بين لاسارتي وباقي المدربين أوضح "كل مدرب يكون له طريقة خاصة وفي كل الأحوال أسعى لإثبات نفسي ومساعدة الفريق".

وبالحديث عن الخطة المفضلة له سواء بمشاركة رأسي حربة أو مهاجم وحيد قال مروان: "هذا يعود للمدرب نفسه وليس لي، أنا أنفذ تعليمات المدير الفني ولا توجد لدي مشكلة في أي طريقة لعب".

وعن الإصابة الأصعب في مسيرته سواء كانت عضلية أو فيروس سي أتم مروان حديثه "أتأقلم على أي نوع من الإصابة يبعدني أو غياب، وأركز في كيفية العودة مجددا أقوى".