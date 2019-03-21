أرقام في الجول – بعد تأكد غياب فتحي ونيدفيد.. لمن يلجأ لاسارتي بجانب السولية ضد الزمالك؟

بعد التأكد من صعوبة لحاق حمدي فتحي بلقاء الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري يوم 30 مارس المقبل، وغياب كريم وليد "نيدفيد" بسبب الإيقاف، أصبح لدى مارتين لاسارتي المدير الفني للأحمر تحديا في تشكيل ثنائيته في وسط الملعب.

التحدي أمام خط وسط الأهلي سيكون صعبا في ظل وجود طارق حامد وفرجاني ساسي بمساعدة يوسف إبراهيم "أوباما" في الجهة الأخرى، فكيف قد يفكر لاسارتي لحل تلك المشكلة؟

في ظل اعتماد لاسارتي بشكل كبير على عمرو السولية، فمن يجاوره في خط الوسط؟

هشام محمد

اعتمد الأوروجوياني كثيرا على هشام محمد بجوار عمرو السولية، قبل أن يصاب محمد ويعتمد على كريم نيدفيد في مكانه.

ولكن محمد واجه انتقادات عديدة من قطاع من جمهور الأهلي، بسبب ضعفه من وجهة نظرهم في عملية استخلاص الكرة من الخصوم. محمد يحصل على الكرة من الخصوم 13 مرة في المباراة الواحدة.

لكن محمد لا يخسر الكرة، حيث تصل نسبة نجاح تمريراته إلى 92% وكذلك لم يفقد الكرة سوى أقل من مرة كمعدل في كل مباراة.

لاسارتي يعتمد كثيرا على عمرو السولية هجوميا، لذا قد يشغل محمد المركز رقم 6، ولكن ضعفه الدفاعي رقميا قد يجعل لاسارتي يفكر في حل آخر.

أحمد فتحي

لم يشارك فتحي مع لاسارتي من قبل بسبب الإصابة، كما أنه لم يشارك في وسط الملعب منذ فترة طويلة.

فتحي يستخلص الكرة بمعدل 15 مرة في المباراة الواحدة، كما أن خبراته العريضة في مباريات القمة قد تجعل لاسارتي يعول عليه في تلك المنطقة مع مساعدة من عمرو السولية دفاعيا، واستغلال أيضا قدرة فتحي على التسديد على المرمى.

إلا أن التحديات الخاصة بهذا الخيار هو ابتعاد فتحي عن المباريات لفترة كبيرة، ونسبة نجاح تمريراته (من مركز الظهير) والتي تصل إلى 88%.

حسام عاشور

رغم رؤية قطاع من الجماهير أنه مبتعد عن مستواه هذا الموسم، إلا أن حسام عاشور يظل أحد علامات خط وسط الأهلي وأكثر اللاعبين خبرة في الدربيات.

عاشور مميز في التمرير والحفاظ على الاستحواذ حيث يخسر الكرة أقل من مرة في المباراة الواحدة، لكنه دفاعيا لا يستخلص الكرة أكثر من 12 مرة في 90 دقيقة.

لكنه يظل بالطبع خيار مطروح بقوة على طاولة لاسارتي.

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