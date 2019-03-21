لاسارتي: جريزمان سيكون له مكان في برشلونة.. وهذا ما ينقص جوهرة ريال مدريد

الخميس، 21 مارس 2019 - 18:00

كتب : FilGoal

جريزمان - لاسارتي

تحدث مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عن أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد واحتمالية انتقاله إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال لاسارتي: "أعتقد أن جريزمان سيكون له مكان في برشلونة".

وأضاف في تصريحاته الإذاعية مع برنامج T4 على راديو ماركا الإسباني " مستوى جريزمان تطور كثيرا وأصبح قادرا على اللعب في أكثر من مركز".

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وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن رغبة برشلونة مجددا في ضم اللاعب الصيف المقبل في محاولة لاستغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا. (من هنا)

ويمكن لبرشلونة أو أي فريق يرغب في ضم أنطوان، استغلال الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان بضمه مقابل 120 مليون يورو قبل تفعيل الشرط الجديد بقيمة 200 مليون يورو في يونيو المقبل.

جريزمان شارك خلال الموسم الجاري مع أتليتكو في 39 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 8.

وتطرق لاسارتي للحديث عن لويس سواريز، قائلا: "سواريز لا يشبع أبدا".

وأوضح "لويس دائما ما يكون مستاءً وغير سعيد من نفسه، إذا لم ينجح في التسجيل في أي مباراة. لقد كون ثنائية ولا أروع مع ليونيل ميسي".

ماذا عن جوهرة ريال مدريد فينيسيوس جونيور؟ يرى لاسارتي: "فينيسيوس يمتلك جودة عالية للغاية".

ويعتقد لاسارتي: "ما ينقص فينيسيوس فقط هو الثقة. هو يحتاج لأن يكون واثقا من نفسه".

وأكمل حديثه قائلا: "من المستحيل الاعتقاد بأن فينيسيوس لن يكون قادرا على التسجيل مستقبلا. يمتلك صفقات مثيرة للإعجاب بالنسبة لي ويحتاج فقط للثقة".

وشارك البرازيلي صاحب الـ 18 عاما في 33 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 13 آخرين.

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