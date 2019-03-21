ماذا يفعل الزمالك ضد فرق المغرب في إفريقيا؟ العلامة الكاملة في مصر وتتويج بالألقاب

دائما ما تكون فرق المغرب هي مفتاح وصول الزمالك لنهائي البطولات الإفريقية. فهل يستفيد الفريق الأبيض من تلك الأسطورة؟

الزمالك سيواجه فريق حسنية أغادير في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية وذلك بحسب ما أسفرت عنه القرعة (طالع التفاصيل).

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FilGoal.com يستعرض سجل مواجهات الزمالك مع فرق المغرب.

أول مواجهة بين الزمالك وفريق مغربي كانت عام 1985 في دوري أبطال إفريقيا حين واجه الجيش الملكي في نصف نهائي البطولة.

الزمالك انتصر ذهابا بهدف دون رد، وخسر بنفس النتيجة في المغرب ليلعب الفريقين ركلات ترجيح ويتفوق الجيش الملكي بنتيجة 4-3 ليخسر الزمالك فرصة الحفاظ على لقبه.

المواجهة الثانية كانت عام 1996 حين لعب ضد النادي المكناسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تفوق ذهابا بهدفين دون رد، وتعادل في المغرب 2-2 ويكمل مشواره في البطولة حتى يحصدها بعدما تغلب على شوتينج ستارز النيجيري في النهائي.

المواجهة الثالثة كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002 ضد الرجاء. الذهاب انتهى في المغرب دون أهداف، وفي العودة فاز الزمالك بهدف دون رد ليحقق اللقب.

تحقيق اللقب كتب للزمالك مواجهة رابعة ضد فرق المغرب لكن في كأس السوبر الإفريقي.

ضد الوداد خاض الزمالك مباراة السوبر وانتصر بنتيجة 3-1.

وفي عام 2012 لعب الزمالك ضد المغرب الفاسي في الدور الثالث لدوري أبطال إفريقيا. الزمالك انتصر بنفس النتيجة ذهابا وإيابا: بهدفين دون رد.

وفي عام 2015 لعب الزمالك ضد الفتح الرباطي في الدور الثالث للكونفدرالية. الزمالك تعادل سلبيا في مصر، لكنه انتصر في المغرب 3-2.

وتجدد اللقاء مرة أخرى ضد الوداد لكن في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2015.

الزمالك انتصر ذهابا برباعية في برج العرب وخسر 5-2 في المغرب وتأهل للنهائي، إلا أن الفريق الأبيض خسر ضد ماميلودي صن داونز.

المواجهة الأخيرة ضد فرق المغرب كانت في دور الـ32 الثاني للكونفدرالية في النسخة الحالية من المسابقة ضد اتحاد طنجة.

الزمالك تعادل سلبيا في المغرب، قبل أن ينتصر في برج العرب 3-1.

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