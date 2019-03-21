غاب عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة للغاية، ولكن عندما تطلب الأمر أن يظهر كان في الموعد وقدم أداء جيدا.. هنا نتحدث عن علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي.

لطفي شارك كبديل في لقاء فيتا كلوب بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد تعرض الشناوي للإصابة خلال الشوط الأول، وحارس إنبي السابق قدم أداء مُقنعا أرضى الجماهير.

FilGoal.com أجرى حوارا مع حارس الأهلي تحدث فيه عن المحطة الفارقة في مشواره مع الأحمر ومواجهة الدربي المقبل أمام الزمالك وفرص مشاركته مع الفريق، وأكثر، وكل الآتي على لسانه.

المنافسة على الدوري

"سعيد للغاية بما وصل إليه الفريق من حيث المنافسة على لقب الدوري بعد تقريب فارق النقاط مع الزمالك، ويتبقى حسم البطولة في الملعب بأيدينا بعد شهور من الضغوط بسبب المنافسة، وكذلك التأهل إلى دور الثمانية والمضي قدما في المشوار الإفريقي".

"مواجهة الزمالك لها حسابات معقدة في كل الأحوال باعتبارها مباراة دربي تنتظرها الجماهير وتزداد درجة التعقيد في ظل كونها مؤثرة بمن سيعتلي قمة الجدول بعدها واعتقد أنها سوف تحسم اللقب بنسبة 60 %".

"شخصيا أملك ذكريات سعيدة مع مواجهات الزمالك بعد أن لعبت أمامه مباريات قوية عندما كنت حارسا لفريق إنبي وقد تصديت لركلة جزاء في وقت صعب أمامه وكنت ضمن الفريق الذي توج بالكأس على حسابه رغم جلوسي احتياطيا".

المشوار الإفريقي