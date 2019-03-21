هازارد: أحاول الوصول لمستوى صلاح يوما ما

يتمنى إيدن هازارد صانع ألعاب تشيلسي الوصول إلى المستوى المميز الذي وصل إليه زميله السابق ومهاجم ليفربول محمد صلاح.

صلاح يتألق في صفوف ليفربول منذ الانضمام للفريق بداية الموسم الماضي، بعدما لعب لمدة عام في صفوف تشيلسي بدون الحصول على فرصة قبل تجربتين في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما.

وقال هازارد في تصريحات لشبكة NBC: "صلاح أحد أصدقائي، وهو يفعل أشياء لا تصدق منذ عامين"

وأضاف الدولي البلجيكي عن نجمنا المصري "أحاول الوصول لمستواه يوما ما".

17 هدفا في الدوري الإنجليزي هم رصيد كل من محمد صلاح وساديو ماني مهاجما ليفربول، وهاري كين هداف توتنام وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

أما هازارد فهو أكثر من صنع أهدافا في الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، بينما صنع نجم منتخب مصر 7 أهداف لزملائه.

ليفربول يتصدر قمة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، فيما يتواجد تشيلسي في المركز السادس.

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