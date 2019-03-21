ماذا يفعل الأهلي ضد فرق جنوب إفريقيا في الأبطال؟ تفوق دائم والوصول للنهائي

يتمتع الأهلي بسجل ممتاز حين يواجه فرق جنوب إفريقيا في دوري أبطال إفريقيا، وبالطبع سيتسلح به حين يلاقي ماميلودي صن داونز.

قرعة الدور ربع النهائي أوقعت الأهلي في مواجهة صن داونز في تكرار لمواجهة الفريقين عام 2001 التي لُعبت في نهائي البطولة (طالع التفاصيل).

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مواجهة الفرق القادمة من بلاد "الأولاد" لطالما كانت بمثابة الفأل الحسن للأهلي، فماذا يفعل الشياطين الحُمر حين يلعبوا ضد فرق جنوب إفريقيا؟

FilGoal.com

يستعرض سجل الأهلي ضد فرق جنوب إفريقيا.

أولى مواجهات الأهلي ضد فرق جنوب إفريقيا كانت مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001.

الأهلي تعادل ذهابا بهدف لكل فريق في جنوب إفريقيا، وفي العودة سحق خصمه بثلاثية ليتوج باللقب.

لكن ماذا عن باقي الأدوار؟

لعب الأهلي ضد أياكس كيب تاون في دور المجموعات عام 2005.

الأهلي انتصار ذهابا بهدفين دون رد وتعادل سلبيا في الإياب؛ قبل أن يُكمل مشواره نحو النهائي ويحصد اللقب بعد التفوق على النجم الساحلي.

وفي عام 2007 واجه الأهلي صن دوانز لكن في الدور الثالث للمسابقة.

ذهابا تعادل الأهلي بهدفين لكل فريق قبل أن ينتصر في مصر بهدفين دون رد ويستمر في البطولة حتى النهائي الذي خسره من النجم الساحلي.

الأمر تكرر في عام 2008 حين لعب الأهلي ضد بلاتينوم ستارز في الدور الثالث للمسابقة.

الأهلي خسر ذهابا في جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتصر في العودة بهدفين دون رد.

وواصل الأهلي رحلته في البطولة حتى النهائي وانتصر على قطن الكاميروني وحقق اللقب.

تجددت المواجهات مرة أخرى في عام 2011 حين لعب الأهلي ضد لكن في تلك المرة لم يصل الأهلي للنهائي.

الأهلي واجه سوبر سبورت في الدور الثاني من البطولة. فاز ذهابا بهدفين دون رد وخسر إيابا بهدف، لكنه ودع المسابقة من دور المجموعات.

لكن في 2013 عاد الأهلي وتفوق أكد عادته حين يواجه فرق جنوب إفريقيا. الأهلي واجه أورلاندو بايرتس 4 مرات في هذه النسخة.

مرتان في دور المجموعات: خسر الأولى على ملعب الجونة بثلاثية دون رد وتعادل في جنوب إفريقيا بدون أهداف.

إلا أن الأهلي ثأر لهزيمته في النهائي. تعادل الأهلي 1-1 في جنوب إفريقيا وانتصر في الإياب بهدفين دون رد؛ ليحقق اللقب.

أما آخر المواجهات كانت عام 2017 حين لعب ضد بيدفيست ويتس في الدور الأول من المسابقة.

انتصر الأهلي ذهابا بهدف دون رد وتعادل إيابا في جنوب إفريقيا دون أهداف، واستمر حتى النهائي قبل أن يخسر اللقب لصالح الوداد.

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