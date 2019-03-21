يؤمن محمد شريف لاعب الأهلي أن فريقه وصل إلى ما يريده بعد فترة طويلة عانى فيها من كثرة الضغوط والتي تمثلت في ابتعاده عن قمة جدول الدوري وفقدان لقب دوري أبطال إفريقيا.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وتحدث محمد شريف في حوار لـFilGoal.com قائلا: "حصلنا على راحة بعد فترة مليئة بالضغوط بسبب المنافسة وفارق النقاط الذي كان يفصلنا عن قمة الدوري والآن نركز بكل قوة من أجل مواجهة الزمالك".

وتابع لاعب وادي دجلة السابق "وصلنا إلى المرحلة التي كنا نريدها من الانسجام بين الجميع والتواجد بقوة في المنافسة على البطولات التي نشارك فيها رغم أن البعض كان يخشى من عدم قدرتنا على تقليص فارق النقاط في بداية الموسم".

قبل أن يستدرك "لكنني تعلمت في الأهلي أن المستحيل ليس موجودا وحتى لو تأخرنا بفارق هدفين يمكننا العودة في دقيقة واحدة وتحويل النتيجة لصالحنا".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة قبل مواجهتهما في الـ30 من شهر مارس الجاري.

كما أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وعن الفترة المقبلة تحدث شريف "ستكون هامة للغاية بسبب دخول الدوري ودوري أبطال إفريقيا مرحلة الحسم وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الجميع خاصة الجهاز الفني في ظل الإصابات ولكننا نثق في قدرتنا على الفوز".

وشدد "مع عودة المصابين وتألق من انضموا لنا في الانتقالات الشتوية ستتغير الكثير من الأمور وسيكون القادم أفضل للأهلي".

أكثر اللحظات حزنا مع الأهلي والمشاركة

وانتقل شريف للحديث عن أكثر اللحظات حزنا مع الأهلي وقال: "بكل تأكيد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي".

وأكمل "كنا قريبين للغاية من التتويج بالكأس عقب الفوز في لقاء الذهاب لكن في الإياب واجهنا سوء حظ غير طبيعي من إصابات وإيقاف وليد أزارو والأجواء الصعبة في ملعب رادس".

وتابع لاعب الأهلي "لكن النسخة الجارية لدينا إصرارا كبيرا على الفوز باللقب".

أما عن مشاركته في المباريات فقال: "أتمنى أن أكون في حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة وأقاتل من أجل العودة للتشكيل لا يمكنني أن أفقد الأمل في ذلك".

وأردف "أحترم قرارات الجهاز الفني لكن لعبة الأرقام تؤكد أن الجميع لديه فرصة فعلى سبيل المثال علي لطفي كان بعيدا عن المشاركة ووجد نفسه يشارك أمام فيتا كلوب وقدم مباراة قوية".

وشارك محمد شريف مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 13 مباراة في كل البطولات وسجل خمسة أهداف.

وأتم محمد شريف "الجهاز الفني يقوم بالتدوير في حدود المتاح وحالة وجود فرصة سأتمسك بها بكل قوة ولكن في المرحلة الحالية الكل يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار ومقاعد البدلاء يجلس عليها أسماء كبيرة والجميع هدفه الفوز فقط".

اقرأ أيضا:

حوار - مروان محسن: أتأقلم على أي طريقة لعب.. وهدف الأهلي دائما الفوز بالبطولات

عبد الفتاح لـ في الجول: كل قرارات الحنفي صحيحة ولم نوقفه.. ومرحبا بالحكام الأجانب

أرقام في الجول – بعد تأكد غياب فتحي ونيدفيد.. لمن يلجأ لاسارتي بجانب السولية ضد الزمالك؟

خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة

سويلم لـ في الجول: هذا ما قلته لرئيس الزمالك.. واتحاد الكرة موافق على استقدامه لحكام أجانب

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: لجنة الحكام تجهز مذكرة ضد رئيس الزمالك للجنتي القيم والانضباط