كريستيانو رونالدو يتفادى عقوبة الإيقاف من يويفا

تفادى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد احتفاله أمام أتليتكو مدريد.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد اتهم كريستيانو بسبب سوء السلوك لطريقة احتفاله بفوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد.

واكتفى الاتحاد الأوروبي بتغريم كريستيانو مبلغ 20 ألف يورو دون أن يتم إيقافه أي مباراة ليصبح جاهزا لمواجهة أياكس في ربع النهائي.

وكان رونالدو قد قاد يوفنتوس وسجل ثلاثة أهداف في الفوز على أتليتكو مدريد لتعويض خسارة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين نظيفين في إسبانيا.

واحتفل رونالدو بطريقة مماثلة لاحتفال دييجو سيميوني في مباراة الذهاب والذي اعتبره الاتحاد الأوروبي سلوك غير لائق.

ويلعب يوفنتوس أمام أياكس أمستردام في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد تم تغريم دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بسبب احتفاله في لقاء الذهاب بـ 20 ألف يورو.

وأشارت بعض التكهنات الإعلامية إلى احتمالية إيقاف رونالدو لمباراة وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية حتى لا يتكرر الاحتفال في مباريات أخرى.

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