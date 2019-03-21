تقرير: مدافع ليفربول في الطريق إلى لاتسيو

بينما يعيش الإسباني ألبرتو مورينو مدافع ليفربول الأشهر الأخيرة مع فريقه، وفي طريقه للخروج من النادي، يبدو أن لاتسيو سيعلن عن ضمه قريبا.

ينتهي عقد مورينو بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريقه، فهو لا يشارك بشكل أساسي منذ الموسم الماضي في ظل تألق أندى روبرتسون ظهير أيسر الفريق.

وأفاد تقرير جريدة إندبندينت يوم الخميس أن اللاعب الإسباني كان في مدينة روما الإيطالية هذا الأسبوع وفي طريقه للوصول لاتفاق مع لاتسيو للانضمام إليه الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن لوكاس ليفيا لاعب ليفربول السابق ولاتسيو الحالي أقنع مورينو بالانضمام لفريقه.

موقع كالتشيو ميركاتو الشهير ذكر يوم الأربعاء أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد يهتم بضم اللاعب الإسباني في ظل حاجته لتدعيم الفريق في هذا المركز.

كانت صحيفة ميرور قد أفادت قبل عدة أشهر أن مفاوضات تجديد عقد مورينو مع ليفربول لم تكلل بالنجاح.

مورينو قد يظهر في مباراة ليفربول ضد بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بسبب غياب أندي روبرتسون للإيقاف، لكن يورجن كلوب قد يدفع بجيمس ميلنر في هذا المركز، في ظل ابتعاد الإسباني عن حساسية المباريات.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما في خمس مباريات فقط هذا الموسم، أحدهما ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة وتسبب في هدف فوز البلوز.

اللاعب الشاب آدم لويس سيكون الخيار الثاني في مركز الظهير الأيسر بصفوف الريدز في حالة رحيل مورينو.

ولعب مدافع إشبيلية السابق 141 مباراة بقميص ليفربول، بينها 27 مباراة الموسم الماضي.