تقرير: مدافع ليفربول في الطريق إلى لاتسيو

الخميس، 21 مارس 2019 - 11:27

كتب : FilGoal

ليفربول

بينما يعيش الإسباني ألبرتو مورينو مدافع ليفربول الأشهر الأخيرة مع فريقه، وفي طريقه للخروج من النادي، يبدو أن لاتسيو سيعلن عن ضمه قريبا.

ينتهي عقد مورينو بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريقه، فهو لا يشارك بشكل أساسي منذ الموسم الماضي في ظل تألق أندى روبرتسون ظهير أيسر الفريق.

وأفاد تقرير جريدة إندبندينت يوم الخميس أن اللاعب الإسباني كان في مدينة روما الإيطالية هذا الأسبوع وفي طريقه للوصول لاتفاق مع لاتسيو للانضمام إليه الصيف المقبل.

أخبار متعلقة

أرنولد يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى ليفربول بسبب الإصابة بالفيديو – ألمانيا تتعادل مع صربيا وويلز تهزم ترينداد وديا بوجبا عن ريال مدريد: هو حلم دائما لأي لاعب وأيضا زيدان يدرب الفريق

وأوضح التقرير أن لوكاس ليفيا لاعب ليفربول السابق ولاتسيو الحالي أقنع مورينو بالانضمام لفريقه.

موقع كالتشيو ميركاتو الشهير ذكر يوم الأربعاء أن دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد يهتم بضم اللاعب الإسباني في ظل حاجته لتدعيم الفريق في هذا المركز.

كانت صحيفة ميرور قد أفادت قبل عدة أشهر أن مفاوضات تجديد عقد مورينو مع ليفربول لم تكلل بالنجاح.

مورينو قد يظهر في مباراة ليفربول ضد بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بسبب غياب أندي روبرتسون للإيقاف، لكن يورجن كلوب قد يدفع بجيمس ميلنر في هذا المركز، في ظل ابتعاد الإسباني عن حساسية المباريات.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما في خمس مباريات فقط هذا الموسم، أحدهما ضد تشيلسي في كأس رابطة الأندية المحترفة وتسبب في هدف فوز البلوز.

اللاعب الشاب آدم لويس سيكون الخيار الثاني في مركز الظهير الأيسر بصفوف الريدز في حالة رحيل مورينو.

ولعب مدافع إشبيلية السابق 141 مباراة بقميص ليفربول، بينها 27 مباراة الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج عامر عامر

أحمد علي: اسألوا الونش.. لم أمثل للحصول على ركلة جزاء

رئيس الزمالك يعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

اتحاد الكرة يحدد موعد توقف الدوري

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول إصابة النقاز

ليفربول لاتسيو ألبرتو مورينو

نرشح لكم

أخر الأخبار

ألابا: أشجع أرسنال.. وأتخيل نفسي يوما ما في إنجلترا أو إسبانيا 4 دقيقة | أوروبا
لاسارتي: جريزمان سيكون له مكان في برشلونة.. وهذا ما ينقص جوهرة ريال مدريد 21 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – محمد شريف: وصلنا إلى ما نريده في الأهلي.. وهذه أكثر لحظة أحزنتني معه 21 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – تحت أنظار فان مارفيك.. الإمارات تهزم السعودية وديا 27 دقيقة | الوطن العربي
برعاية وزارة الشباب والرياضة.. اتفاقية تعاون بين "لاليجا" ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة 48 دقيقة | أوروبا
صلاح في قائمة أشهر 30 رياضيا حول العالم ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك

مقالات حرة
بين لوبيتيجي وسولاري وبيريز.. قراءة في موسم ريال مدريد كتب : محمد يسري