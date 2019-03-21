اتحاد الكرة يعلن تحمله تكاليف علاج عامر عامر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الموافقة على تحمل تكاليف علاج عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي.

وتعرض عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لإصابة خلال معسكر المنتخب استعدادا لمباراة النيجر.

واستبعد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عامر عامر حارس مرمى الفراعنة من قائمته المستدعاة للقاء النيجر ونيجيريا بسبب الإصابة.

وعانى أجيري من جزع في الرباط الداخلي للركبة بناء على نتيجة الآشعة التي خضع لها الثلاثاء الماضي.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد المصري عن "وافق هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس عامر عامر الذي أصيب خلال معسكر المنتخب استعدادا لمباراة النيجر".

وبذلك يتبقى في قائمة منتخب مصر كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي بعد تأكيد إيهاب لهيطة مدير الفراعنة أنه لن يتم حارس بديل لعامر.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة النيجر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وبعد ذلك يواجه منتخب مصر منافسه نيجيريا وديا في إطار أول المباريات التحضيرية لخوض البطولة التي تقام في نهاية شهر يونيو المقبل.