اتحاد الكرة يعلن توقف الدوري يوم 3 يونيو بعد اجتماع أجيري مع أبو ريدة وعامر حسين

أعلن اتحاد كرة القدم المصري توقف الدوري يوم 3 يونيو المقبل سواء في حالة انتهاء المسابقة أو استكمالها بعد البطولة استعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

وتنظم مصر بطولة أمم إفريقيا بداية من 21 يونيو المقبل وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

وعقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري اجتماعا مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور خافيير أجيري لاختيار أفضل السبل لتوفير الأجواء المناسبة استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وكشف الاتحاد المصري على صفحته الرسمية: "تم الاتفاق على أن يتوقف الدوري يوم 3 يونيو القادم سواء في حالة انتهاء المسابقة أو استكمالها بعد البطولة".

وكان عامر حسين قد طلب أن تجتمع بعثة منتخب مصر قبل 14 يوما فقط من قبل انطلاق البطولة وفقا للأجندة الدولية حتى تكون هناك فرصة لخوض مباراة أخرى قبل تجمع المنتخب.