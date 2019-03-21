خاص مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول إصابة النقاز أمام المقاولون

الخميس، 21 مارس 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

حمدي النقاز مع الزمالك أمام جور ماهيا

لا يعاني حمدي النقاز ظهير أيمن نادي الزمالك من إصابة قوية بعد خروجه مستبدلا أمام المقاولون العرب.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "حمدي النقاز تعرض لشد في العضلة الأمامية أمام المقاولون العرب".

وأضاف "بعد التشاور بين الجهاز الفني والطبي، قررنا استبدال النقاز حتى لا تتفاقم الإصابة، لكن الإصابة ليست قوية".

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وواصل "سنجري كشفا طبيا على اللاعب خلال الساعات المقبلة، لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها النقاز".

وأتم "الفريق حصل على راحة ثلاثة أيام، وحين يعود النقاز أعتقد أنه سيشارك في التدريبات بشكل طبيعي".

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 30 مارس الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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