أحمد علي: اسألوا الونش.. لم أمثل للحصول على ركلة جزاء

شدد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب أن ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام الزمالك صحيحة بنسبة 100%.

وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك 2-2 في الجولة الـ25 للدوري المصري.

وقال أحمد علي في قناة النهار: "لا أعلق على التحكيم.. إذا قال الونش إن اللعبة بها شك وأنا أمثل إذن فهي مشكوك بها ولكنها ركلة جزاء 100%، لقد جذبني الونش من الخلف واسألوه عن حقيقة ما أقوله".

وأوضح "جنش أكثر زاوية مميز بها هي التي سددت بها الكرة، وأميل للهدوء في تسديد ركلة الجزاء لأخدع حارس المرمى ولكن جنش ذكي وحارس ثقيل جدا في ركلات الجزاء، إلا أن هدوئي تسبب في تثبيته".

في سياق آخر أضاف مهاجم المقاولون "أتمنى الانضمام للمنتخب عن قناعة فنية وليس لضغوط أنني أنافس على هداف الدوري، أنا لاعب وأعمل فقط أما الخيارات فهي تخص الجهاز الفني".

وأوضح "تعرضت للإصابة في أول يوم بالمعسكر الماضي للمنتخب، وشرف لأي لاعب التواجد في المنتخب وأنتظر أول فرصة".

واستطرد "واجهني سوء توفيق عندما كنت بصفوف الزمالك، أول موسم كنت هدافا للفريق وفي الموسم التالي شاركت على الأطراف لأكون مهاجما ثانيا بجوار رأس الحربة إضافة إلى أداء أدوار دفاعية".

وواصل "إلا أن شخصيتي تحب اللعب بانتظام ولا أقبل أن أكون رقم 2 بل رقم 1 في كل شيء".

وأكمل "انتقلت إلى المقاولون وفي كل موسم أتجاوز 10 أهداف وهذا الموسم الثالث لي تكملة للموسمين الماضيين".

واختتم تصريحاته "أجد حب وترحيب جماهير الزمالك في أي مكان أذهب إليه، حذاء كل واحد فيهم على رأسي، لكن أعمل بكل ضمير وأمانة وصدق، هذا عملي وهذه سنة الحياة، ولكن عدم الاحتفال احترام واجب علي، وأتمنى لهم التوفيق في الفترة القادمة".

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