ينتظر عربي بدر أحد نجوم فريق الأهلي للناشئين فرصة مع الفريق الأول مشددا في حال حصوله عليها فلن يفرط بها.

ويلعب عربي بدر في مركز خط الوسط مع فريق الشباب مواليد عام 2000 رغم كونه من مواليد 2001.

FilGoal.com يحاور عربي بدر نجم فريق ناشئين الأهلي الذي يتحدث عن طموحاته ومستقبله مع الفريق.

وتحدث عربي بدر في بداية حواره عن الأهلي قائلا: "بدايتي مع النادي كانت عبر بوابة الاختبارات التي اجتزتها من أول مرة تحت إشراف الكابتن ياسر محمدين".

وأضاف "انضممت إلى الفريق وتم تصعيدي مباشرة إلى فريق 2000 رغم كوني مواليد 2001، وحققت حتى الآن 7 بطولات مع الأهلي والثامنة في الطريق مع فريق 97".

وعن مركزه في الملعب أوضح عربي بدر "شاركت مع فرق الناشئين فيما يقرب من ستة مراكز مختلفة، لعبت كليبرو ومساك ولاعب وسط دفاعي وظهير أيمن ومهاجم وصانع ألعاب".

وكشف عربي بدر "لكن مركزي المفضل هو مركز 6 لاعب وسط مدافع ومركز 8 لاعب ارتكاز".

الفريق الأول:

وتحدث عربي بدر عن طموحاته مع الفريق الأول بالنادي الأهلي قائلا: "تم تصعيدي أول مرة وقت قيادة حسام البدري للفريق وشاركت في مباراة ودية مع الفريق الأول وتواجدت معه على فترات".

وتابع بدر "أول من أشاد بي كان باتريس كارتيرون قبل رحيله، وجدت إشادة من جانب الجميع وقتها خاصة اللاعبين الكبار في الفريق".

وبالحديث عن فرصته مع الفريق الأول أوضح "أعلم أن الفرصة صعبة في ظل وجود لاعبين كبار، لكننا تعلمنا في الأهلي أن نكون على قدر المسئولية، وتركيزي حاليا مع فريقي ومنتخب الشباب وأتمنى أن يكون لي دور في السنوات المقبلة لأبدأ في تحقيق أحلامي".

وشدد عربي بدر "انتظر الفرصة بفارق الصبر ولو حصلت عليها لن أفرط بها".

ودلل بدر على حديثه قائلا: "لدينا نموذج يحتذى به وهو كريم نيدفيد، لم يحصل على الفرصة وتمت إعارته أكثر من مرة وتعرض لانتقادات واسعة، لكنه لم ينهزم وقاتل حتى أصبح لاعب مؤثر ومهم وأصبح هداف الفريق إفريقيا".

وعن علاقته بالجهاز الفني الحالي أوضح "مارتين لاسارتي يتحدث معي باستمرار ويعمل على منحي العديد من النصائح، وهذا الأمر يشعل حماسي لأن اللاعب للفريق الأول حلم الجميع في قطاع الناشئين".

النصائح والمثل الأعلى:

وبالحديث عن النصائح التي قدمت له من نجوم الفريق الأول قال عربي بدر: "حسام عاشور قائد الفريق كان أول من منحني الثقة، أعطاني نصائح غالية تلقيتها من أسطورة في وسط الملعب".

وشدد "عاشور طلب مني الاجتهاد والتدرب والصبر واستغلال فرصة اللعب مع الكبار وهو ما يمثل لي دافع كبير، خاصة وأن كل لاعب في قطاع الناشئين يحلم أن يسير على دربه ويصل لما حققه من تاريخ مع النادي".

وأضاف عربي بدر "وجدت مساندة كبيرة أيضا من جانب لاعبي الفريق مثل سعد سمير وباسم علي".

وعن مثله الأعلى أتم عربي بدر حديثه "حسام غالي مثلي الأعلى محليا لقد كان لاعبا فذا ومتكاملا، وفي الوقت الحالي قدوتي عالميا هو بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا".

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