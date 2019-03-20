انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال عقب تصدره لمجموعته.

والأمر ذاته نجح فيه الزمالك بتصدره لمجموعته في الكونفدرالية.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

إن تأهل الأهلي لنصف النهائي فهو سيخوض الإياب في مصر أما حال وصوله للنهائي فستكون العودة خارج مصر.

الفائز من شباب قسنطينة والترجي سيلاقي المنتصر من سيمبا والترجي في نصف النهائي.

الفائز من ربع النهائي بين هوريا والوداد سيلاقي المنتصر من الأهلي وصن داونز في نصف النهائي.

سيمبا التنزاني يواجه مازيمبي الكونغولي.

هوريا الغيني ضد الوداد المغربي.

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يستضيف الأهلي في ربع النهائي الثاني.

شباب قسنطينة الجزائري يستضيف الترجي التونسي في ربع النهائي الأول.

نتائج قرعة الكونفدرالية.

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي فهو سيخوض لقاء الإياب في ملعبه.

إن فاز الزمالك وتأهل إلى نصف النهائي فهو سوف يستضيف ذهاب نصف النهائي أمام المنتصر من النجم الساحلي أو الهلال.

الفائز من لقاء نكانا والصفاقسي سوف يستضيف ذهاب نصف النهائي من المنتصر من جورماهيا ونهضة البركان.

مباريات ربع النهائي ستكون في الـ7 والـ14 من شهر أبريل المقبل أما نصف النهائي فالذهاب سيكون في الـ28 من أبريل والإياب في الـ5 من مايو، فيما سيكون النهائي يومي 19 و26 مايو.

جورماهيا الكيني يستضيف نهضة بركان المغربي.

حسنية أغادير المغربي يستضيف الزمالك.

النجم الساحلي سوف يستضيف الهلال السوداني.

نكانا الزامبي سوف يستضيف الصفاقسي التونسي في ربع النهائي الأول.

عماد متعب مهاجم الأهلي السابق: من حسن حظي إنني كنت صاحب هدف تتويج الأهلي بالكونفدرالية كانت لحظة لا تُنسى.

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