قائمة المغرب – بعد حرمانه من لقاء المقاولون.. رينارد يستبعد بوطيب أمام مالاوي

خرج خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك من قائمة المنتخب المغربي لمواجهة مالاوي.

أعلن هيرفي رينارد المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب، قائمته لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وفضل رينارد استبعاد اللاعبين الأساسيين من منتخب المغرب خلال المباراة، واحتفظ بهم لمباراة الأرجنتين الودية.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي، خروج خالد بوطيب مهاجم الزمالك من قائمة اللقاء، رغم إصرار المنتخب المغربي على انضمامه مبكرا وغيابه عن الزمالك أمام المقاولون في لقاء اليوم الأربعاء.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

منير المحمدي - ياسين بونو - رضى التكناوتي - عبد الإله حافيظي - أنور تهمامي - بدر بانون - رزكرياء حدراف - إسماعيل الحداد - وليد الكرتي - أيوب الكعبي - عبد الكريم باعدي - المهدي بوربيعة - وليد الحجام - يونس عبد الحميد - فؤاد شفيق - رشيد عليوي - يوسف أيت بناصر - أسامة الإدريسي.

ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب مالاوي يوم 22 مارس في الجولة الأخيرة لتصفيات أمم إفريقيا، فيما يواجه الأرجنتين يوم 26 مارس وديا.

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