مدرب صن داونز: أشاهد مسابقتي مصر والمغرب لكن دوري جنوب إفريقيا الأقوى في القارة

وصف بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي دوري بلاده بأنه الأقوى في القارة السمراء، مشددا على أنه متابع للدوري المصري ونظيره المغربي.

وقال موسيماني بطل دوري أبطال إفريقيا 2016 رفقة صن داونز بحسب جريدة "ذا ساوث أفريكان": "أنا دائما في شمال إفريقيا، أشاهد الكرة المصرية وأعرف المدرب السابق لبولوكواني سيتي وفري ستيت ستارز هنا في جنوب إفريقيا لوك إيميل (مدرب طلائع الجيش الحالي)، ولكنني أقرب للطريقة المغربية، أشاهد دوريهم وأعرف كل مدربيهم، أعرف مدرب حسنية أغادير ميجيل جاموندي، ولكن في الوقت نفسه، أرى أن دورينا هو الأقوى والأفضل في إفريقيا".

وشدد "بالنسبة للملاعب، والتحكيم، نحن الأفضل. شاهدت مباراة للرجاء وقلت في نفسي نحن نعترض على التحكيم في جنوب إفريقيا ولكن أحيانا من الجيد أن ترضى بما تملك، الأمر لا يصدق".

وأردف "انظر إلى طريقة تغطية الدوري لدينا ولديهم، هم يضعون 15 أو 16 كاميرا في المباراة الواحدة. ولكن علينا الاعتراف بأن دورينا هو الأقوى، ننتقده أحيانا ولكنه الأفضل".

صن داونز هو أحد 3 فرق قد يقابلها الأهلي في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في القرعة التي تقام اليوم الأربعاء، مثله مثل هوريا الغيني وشباب قسنطينة الجزائري.

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