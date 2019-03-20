سيدومير يكشف عن أهدافه مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة

كشف سيدومير يانيفسكي المدير الفني للإسماعيلي عن أهدافه فى الوقت الحالي بعد الخروج من البطولة الإفريقية.

وقال المدرب المقدوني: "أسعى إلى تحسين ترتيب الفريق بالجدول لأننى وصلت تقريبا في وسط الموسم لتدريب الفريق".

وتابع في تصريحات صحفية "هدفي تكوين فريق جيد يتواجد فى مركز يتناسب مع اسمه، كما أننا سنعمل على المنافسة للحصول على بطولة كأس مصر".

وأردف "أسعى خلال الموسم الحالي لبناء فريق جديد من خلال توليفة من اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى، وهذا ستظهر أثاره في الموسم المقبل".

ويرى سيدومير أن الدوري المصري "مثير ويطلب منك اللعب حتى آخر ثانية كما أن الفرق الصغيرة تسبب مشاكل للفرق الكبيرة وتكون عقبة أمامها".

وأوضح "سننتظر حتى انتهاء الموسم لكي أعد تقريرا للإدارة أحدد من خلاله احتياجات الفريق الموسم القادم من أجل تحقيق هدف المنافسة على البطولات".

وأنهى "لا أعلم سبب قرار اتحاد كرة القدم بعدم وجود جماهير في المباريات، هو أمر يؤثر على مستوى اللاعبين حيث أن الجماهير روح لعبة الكرة التي تمنح المباريات حماسا".

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