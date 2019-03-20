تقرير: مانشستر يونايتد يقود سباق التعاقد مع جريزمان

يضع مانشستر يونايتد صوب عينيه التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد في ظل التقارير المتزايدة عن رغبته في الرحيل عن الروخيبلانكوس.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد مانشستر يونايتد

"جريزمان يشعر بالأسف والندم على رفض برشلونة الصيف الماضي خاصة بعد خيبة الأمل مع أتليتكو مدريد في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني" هكذا تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وصحيفة كتالونية أخرى وهي "سبورت" تحدثت يوم الأربعاء عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الدولي الفرنسي من أجل تدعيم الصفوف مستقبلا.

سبورت أشارت إلى رغبة الشياطين الحمر في ضم جريزمان في عام 2017، ولكن أنطوان رفض الصفقة في ظل اعتباره أن الرحيل عن أتليتكو بينما يتعرضون لعقوبة المنع من التعاقدات بمثابة "انتقال قذر" بحسب تعبير الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن يونايتد عاد للاهتمام مجددا بخدمات اللاعب بعدما علم برغبته في الرحيل عن العاصمة الإسبانية، ولكن اهتمام برشلونة يُعقد الأمر على النادي الإنجليزي.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت عن رغبة برشلونة مجددا في ضم اللاعب الصيف المقبل في محاولة لاستغلال خروج أتليتكو مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا. (من هنا)

ويمكن لبرشلونة - أو يونايتد - استغلال الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان بضمه مقابل 120 مليون يورو قبل تفعيل الشرط الجديد بقيمة 200 مليون يورو في يونيو المقبل.

جريزمان شارك خلال الموسم الجاري مع أتليتكو في 39 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 18 هدفا وصنع 8.

وانضم الفرنسي إلى صفوف الروخيبلانكوس في صيف 2014 قادما من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو.

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