أبلغت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالملاعب الستة التي سوف تستضيف البطولة التي تقام في مصر شهر يونيو المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الملاعب التي حددتها اللجنة المنظمة هي القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

وتم تسليم قائمة الملاعب للكاف من أجل اعتمادها قبل إجراء مراسم قرعة المقرر لها الـ12 من شهر أبريل المقبل والتي ستقام تحت سفح الأهرامات.

ودخل ملعب السلام في القائمة بدلا من استاد بورسعيد الذي تم استبعاده لوجود مشكلة في أحد مدرجاته بناء على التقرير الفني للجان التي زارت الملعب.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن ملعب السلام سيكون هو الأقرب لاستضافة مباريات البطولة بدلا من بورسعيد وذلك بعد حديث من مصدر في اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

ذلك قبل أن يكشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com أن الاختيار وقع بالفعل على ملعب السلام لاستضافة مباريات كأس إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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