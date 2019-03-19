قائمة الزمالك - عودة حفني وعنتر أمام المقاولون.. وغياب إبراهيم حسن

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 19:03

كتب : أحمد شوقي

أيمن حفني - الزمالك - النجوم

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب وشهدت عودة أيمن حفني ومحمد عنتر.

أيمن حفني

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك أمام المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 19 لاعبا وشهدت غياب خالد بوطيب بسبب التزامه بالانضمام إلى منتخب المغرب بالإضافة إلى غياب إبراهيم حسن جناح الفريق.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني

الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة من 21 مباراة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض 22 مواجهة.

أما المقاولون العرب فيقع في المركز السادس برصيد 34 نقطة من 24 مباراة.

الزمالك أيمن حفني المقاولون العرب

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