أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 18:56

كتب : FilGoal

عامر عامر يتحسر على استقبال الإنتاج الحربي هدف من الزمالك

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد عامر عامر حارس مرمى الفراعنة من قائمته المستدعاة للقاء النيجر ونيجيريا بسبب الإصابة.

عامر محمد عامر

النادي : الإنتاج الحربي

مصر

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن معاناة عامر من جزع في الرباط الداخلي للركبة بناء على نتيجة الآشعة التي خضع لها اليوم الثلاثاء.

وبذلك يتبقى في قائمة منتخب مصر كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي بعد تأكيد إيهاب لهيطة مدير الفراعنة أنه لن يتم حارس بديل لعامر.

أخبار متعلقة

المنتخب لـ في الجول: استبعاد عامر من المعسكر.. نسافر بـ 3 حراس فقط "رد فعل رائع".. ناجي يكشف الطريقة التي أصيب بها عامر في تدريب المنتخب المنتخب لـ في الجول: إصابة عامر من النوع القوي للغاية.. بنسبة كبيرة لنا يتواجد معنا إصابة عامر عامر في مران منتخب مصر

ويستعد منتخب مصر لملاقاة النيجر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وبعد ذلك يواجه منتخب مصر منافسه نيجيريا وديا في إطار أول المباريات التحضيرية لخوض البطولة التي تقام في نهاية شهر يونيو المقبل.

اقرأ أيضا

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد

سويلم: المنتخب لن يظهر بالقميص المعلن عنه في كأس الأمم الإفريقية

الأهلي: تلقينا اتصالات من الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا.. وهذا موعد الحسم

اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك يريدان لعب القمة في القاهرة.. والدفاع الجوي الأكثر جاهزية

الصراع على المقاعد الـ10 الأخيرة.. كل احتمالات التأهل لكأس الأمم الإفريقية

عامر عامر مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

"عرقِلوا ميسي لأنه مصاب.. ورونالدينيو مخادِع".. الكشف عن نصائح مورينيو لإيقاف برشلونة 24 دقيقة | أوروبا
حوار – إبراهيموفيتش يتحدث عن أفضل هدف في مسيرته.. ولماذا كان يونايتد وجهته الوحيدة في إنجلترا 43 دقيقة | أوروبا
بسبب العنصرية ضد كيسي.. إنتر مهدد بفقدان جماهيره 49 دقيقة | أوروبا
رئيس بايرن: سوف نستثمر في الصفقات كما لم يحدث من قبل 56 دقيقة | أوروبا
انضمام وردة والنني إلى معسكر المنتخب.. وثلاثي الزمالك ينتظم عقب مواجهة المقاولون ساعة | مصر
صورة – وكيله لـ في الجول: نادي روسي يطلب ضم لاعب حرس الحدود ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك