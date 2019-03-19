أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد عامر عامر حارس مرمى الفراعنة من قائمته المستدعاة للقاء النيجر ونيجيريا بسبب الإصابة.

عامر محمد عامر النادي : الإنتاج الحربي مصر

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن معاناة عامر من جزع في الرباط الداخلي للركبة بناء على نتيجة الآشعة التي خضع لها اليوم الثلاثاء.

وبذلك يتبقى في قائمة منتخب مصر كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل وأحمد الشناوي بعد تأكيد إيهاب لهيطة مدير الفراعنة أنه لن يتم حارس بديل لعامر.

خافير أجييري يقرر إستبعاد " عامر عامر " من معسكر الفراعنة بعد أن كشفت الأشعة التي خضع لها حارس مرمي منتخبنا بجزع في الرباط الداخلي للركبة 🇪🇬 #ThePharaohs pic.twitter.com/TZsfzXsSyV — Egypt National Football Team (@Pharaohs) March 19, 2019

ويستعد منتخب مصر لملاقاة النيجر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

وبعد ذلك يواجه منتخب مصر منافسه نيجيريا وديا في إطار أول المباريات التحضيرية لخوض البطولة التي تقام في نهاية شهر يونيو المقبل.

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