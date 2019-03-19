جدل كبير سببه التصميم الجديد لقميص منتخب مصر قبل شهور قليلة من استضافة كأس الأمم الإفريقية، وظهرت حالة عدم الرضا من الجماهير بشكل دفع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ليصرح "اتعمل علينا حفلة".

وخرج حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ليصرح بأن ضيق الوقت هو السبب في قبول التصميم الذي لم ينل رضا أعداد كبيرة من الجماهير، خاصة أن التعاقد مع شركة "بوما" تم منذ شهرين فقط. ( اقرأ تصريحاته كاملة )

لكن تصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة كانت مغايرة لما صرح به حازم إمام، حيث قال إن منتخب مصر سيظهر بقميص مختلف في بطولة كأس الأمم. ( اقرأ تصريحاته كاملة )

بعدها كان على FilGoal.com التحرك، واتجه لسؤال مصدر مسؤول في الجهاز الفني لمنتخب مصر رفض ذكر اسمه بسبب حساسية الموقف في ظل التصريحات المتضاربة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هذا القميص سنظهر به في كأس الأمم، وليس لدينا أي خطط لتغييره قبل البطولة".

وأوضح "اتفاقنا مع شركة بوما ينص على أن يرتدي منتخب مصر هذا القميص في البطولة".

حسنا، لماذا لم يتم الإعلان عن القميص الجديد بشكل أفضل عبر حسابات اتحاد الكرة إذا تم الاستقرار على هذا التصميم؟

أجاب مصدرنا "بالفعل، سيكون هناك جلسة تصوير للاعبين بالقميص الجديد خلال الأيام المقبلة وسيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف "أذكركم بأن قميص منتخب مصر في كأس العالم تعرض لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمر اختلف بعدما شاهد الجمهور اللاعبين يرتدون القميص وأعجبوا بتصميمه".

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022. pic.twitter.com/7HO40Dt1yv — EFA.eg (@EFA) March 18, 2019

وهذا يفتح لنا بابا للسؤال، من المسؤول عن الاستقرار على هذا التصميم لقميص منتخب مصر وكيف تمت عملية الاختيار؟

وكشف مصدر من داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "لم يسافر أي مسؤول لمقر شركة بوما، مندوب من الشركة هو من حضر ببعض التصميمات المقترحة".

وواصل "المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب هما من اختارا هذا التصميم، ومن المقرر أن يكون قميص منتخب مصر في كأس الأمم".

ثم أضاف "سنستمر بهذا القميص لمدة سنة وحتى مارس المقبل، لكننا سنتحدث معهم بخصوص التصميم الجديد قبلها بالتأكيد".

وأكمل "من المقرر أن ترسل لنا شركة بوما دفعة ثانية من الملابس خلال الشهرين المقبلين، والمهندس هاني أبو ريدة سيتحدث معهم لإدخال بعض التعديلات على القميص لنخوض به كأس الأمم".

وأشار المصدر من داخل اتحاد الكرة إلى أن المجلس واجه أزمة بعد نهاية التعاقد مع شركة أديداس، حيث لم تصل عروض من أي شركة أخرى لرعاية ملابس الفراعنة.

وأتم "التعاقد مع بوما كان بمجهود شخصي من المهندس هاني أبو ريدة، خاصة بعدما اعترض بعض الأعضاء على التفاوض بشأن تجديد التعاقد مع أديداس".

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