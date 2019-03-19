سجل محمود وادي خمسة أهداف في 22 مباراة مع المصري لكن هدفه الأخير في شباك سموحة كان الأفضل له على الإطلاق بعدما جاء من منتصف الملعب.

وعن مسيرته الجيدة مع المصري والفارق بين إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق وسلفه حسام حسن وأزمة يعاني منها مع انضمامه لمنتخب فلسطين هذا هو حوار FilGoal.com مع محمود وادي.

والبداية ستكون مع هدفه في سموحة وقال وادي: "أنا من نوعية المهاجمين الذين يركزون دائما مع حارس مرمى المنافس في خروجه من مرماه".

وأضاف "عقب تقدمنا في النتيجة بهدفين لاحظت أن محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يتقدم كثيرا وحضرت نفسي ذهنيا للتسديد حينما تتاح لي الفرصة وبالفعل تسلمت الكرة ونظرت وجدته بعيدا عن المرمى فقررت التسديد".

وعن الفارق بين المدرب الحالي للمصري إيهاب جلال والسابق حسام حسن قال: "هما الأفضل حاليا في مصر لكنهما مختلفان كليا من الناحية الفنية والشخصية".

وأكمل "الأبرز في اختلافهما هما الضغط فإيهاب جلال يرفعه عنا أما حسام فيستغله لبث الحماس فينا وأنا سعيد للتدرب مع كليهما".

وبسؤاله هل كان له دورا في انضمام مواطنه محمد صالح للمصري قال: "نعم لأن محمد الخولي عضو مجلس الإدارة تحدث معي وبالفعل تحدثت مع صالح وطلبت منه الانتقال إلى المصري وكنت سعيدا للغاية فهو بمثابة شقيق لي".

أزمات فلسطين

شارك وادي مع منتخب فلسطين في كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات مطلع العام الجاري للمرة الثانية في تاريخهم ولكن الفريق ودع البطولة دون تسجيل أي هدف فما هو السبب؟

قال وادي: "المجموعة كانت صعبة للغاية وواجهنا منتخبات قوية ولعبنا بتحفظ دفاعي واعتمدنا على الهجمات المرتدة لكننا لم نستغل الفرص القليلة التي أتيحت لنا".

وأكمل "نعم ودعنا البطولة لكن المشاركة في حد ذاتها إنجاز كبيرا وقدمنا مباريات قوية وسوف نقوم بالبناء على ما حدث للتأهل للبطولات المقبلة".

وعن هل يواجه صعوبات في الانضمام لمنتخب فلسطين أقر وادي بالأمر وأوضح "الصعوبات تكمن في الذهاب إلى فلسطين لأننا ندخل عن طريق قوات الاحتلال".

وأتم "لذا الاحتلال هو من يوافق أو يرفض دخولنا لبلدنا إن كان معسكر المنتخب سيقام هناك".

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