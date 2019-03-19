جدول زمني لأزمة قميص منتخب مصر.. تصريحات متضاربة من اتحاد الكرة

على مدار الساعات الاخيرة عاشت الكرة المصرية على صفيح أزمة القميص الجديد لمنتخب مصر والتي بدأت مساء الإثنين.

اتحاد الكرة أعلن مساء الإثنين عن تصميم القميص الجديد للفراعنة قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، توالت بعدها ردود الأفعال من كل الأطراف.

وتضاربت التصريحات بين أعضاء اتحاد الكرة وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر حول القميص مما زاد من حالة الجدل.

تابع FilGoal.com الأزمة منذ البداية وحتى الآن، ويستعرضها معكم في جدول زمني حسب توالي الأحداث.

6:07 مساء الإثنين.. بالصور – الكشف عن القميص الجديد لمنتخب مصر

11:50 مساء الإثنين.. حازم إمام: ضيق الوقت سبب اختيار قميص المنتخب الجديد.. "واتعمل علينا حفلة"

12:43 صباح الثلاثاء.. عضو اتحاد الكرة: تصميم قميص المنتخب يبدو عنيفا.. ولكن هذا سبب اختياره

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022. pic.twitter.com/7HO40Dt1yv — EFA.eg (@EFA) March 18, 2019

1:12 صباح الثلاثاء.. هاني رمزي: قميص المنتخب؟ اللاعبون لم يشتكوا.. الأهم الفوز بكأس الأمم

9:15 صباح الثلاثاء.. شوبير: تصميم القميص المموج صادم سنتعود عليه مع مرور الوقت.. وهذا متعمد للفت الأنظار

10:30 صباح الثلاثاء.. مدير المنتخب: لم نتسلم القميص الجديد بعد.. وأمامنا فرصة تطوير التصميم حتى 2020

11:23 صباح الثلاثاء.. سويلم: المنتخب لن يظهر بالقميص المعلن عنه في كأس الأمم الإفريقية

4:32 عصر الثلاثاء.. اتحاد الكرة ومنتخب مصر لـ في الجول: لا تنتظروا قميصا جديدا للفراعنة في كأس الأمم.. وكيف اختير التصميم

سيظهر القميص الجديد لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية والتي يلعب فيها الفراعنة مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا ضد النيجر يوم السبت، قبل ملاقاة نيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.