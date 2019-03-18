بالصور – الكشف عن القميص الجديد لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تصميم القميص الجديد لمنتخب مصر بعد التعاقد مع شركة "بوما".

ونشر حساب الاتحاد المصري على "تويتر" صورتين لتصميمي قميص المنتخب الأساسي والاحتياطي، بناء على العقد المبرم مع شركة "بوما" ومدته 4 سنوات حتى عام 2022.

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيرتديه خلال المواسم الأربعة المقبلة بناء على التعاقد مع شركة "بوما" العالمية بدءا من العام الحالي وحتى نهاية عام 2022. pic.twitter.com/7HO40Dt1yv

وانتهى تعاقد منتخب مصر مع شركة "أديداس" الألمانية بنهاية العام الماضي، وفضلت الشركة عدم تجديد التعاقد الذي استمر لـ4 سنوات وحصل اتحاد الكرة بموجبه على 5 ملايين جنيه، وأعلن تعاقده مع بوما.

وسبق لـ بوما رعاية قميص منتخب مصر في عصر ذهبي شهد فوز الفراعنة بـ 3 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، بجانب مشاركة رائعة في كأس العالم للقارات في 2009.

ومن المقرر أن يظهر منتخب مصر بقميصه الجديد خلال مواجهة النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

يذكر أن معسكر منتخب مصر انطلق مساء أمس الأحد بمشاركة 15 لاعبا.

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