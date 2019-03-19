هاني رمزي: قميص المنتخب؟ اللاعبون لم يشتكوا.. الأهم الفوز بكأس الأمم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 01:12

كتب : FilGoal

قميص منتخب مصر

لم يشتك أي لاعب في صفوف منتخب مصر من القميص الجديد للمنتخب، حسبما صرح هاني رمزي المدرب العام للفراعنة.

وصرح رمزي عبر برنامج نمبر وان بقناة النهار: "بوما شركة كبيرة وعالمية إلا أن تخصيص تصميم معين يستغرق وقتا أطول، في الوقت الذي تم التعاقد الشهر الماضي".

وأضاف: "زي التدريبات جيد جدا، أما قميص المباريات لا بأس به، كان من الممكن أن يكون أفضل".

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وأردف "لا يهمنا القمصان بقدر الاهتمام بالمكسب، واللاعبون لم يشتكوا من القميص الجديد".

وأشار هاني رمزي: "لقد فاز المنتخب ببطولة إفريقيا عام 1998 بدون أديداس أو بوما.. الأهم أداء اللاعبين وجهدهم في الملعب".

واستدرك في ختام تصريحاته: "بالتأكيد الشكليات مهمة ولكن يهمنا في المقام الأول التركيز في البطولة والأداء بقوة لنشرف مصر".

وأعلن اتحاد كرة القدم عن قميص منتخب مصر الذي سيظهر به في التوقف الدولي الحالي خلال مباراتي نيجيريا والنيجر، ثم في بطولة الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

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