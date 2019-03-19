عضو اتحاد الكرة: تصميم قميص المنتخب يبدو عنيفا.. ولكن هذا سبب اختياره

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 00:43

كتب : FilGoal

مصر و تونس

أقر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأنه يعلم أن تصميم القميص الجديد لمنتخب مصر لم يكن الأفضل ولكن تم اختياره كي يكون مختلفا ولم يرتديه أي فريق آخر.

وتحدث مجاهد لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "شركة بوما هي من قامت بتصميم قميص منتخب مصر في 2006 و2008 و2010 وكانت فأل خير علينا وتوجنا بثلاث بطولات لكأس أمم إفريقيا".

وأردف "في قميص المنتخب عام 2010 تم وضع أبو الهول عليه وهو كان يعبر عن هويتنا وهي شركة تعرف هويتنا جيدا".

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وأكمل "تعاقدنا مع شركة أديداس انتهى في 31 ديسمبر الماضي وهم لم يكن لديهم رغبة في تجديده".

وتابع "عمل تصميم جديد يأخذ وقتا كبيرا للغاية لذا كان علينا الاختيار من خط الإنتاج الحالي لدى الشركة".

وأتم مجاهد "أعرف أن التصميم قد يكون عنيفا بعض الشيء ولكننا رغبنا في اختيار تصميم لم يرتديه أي منتخب من قبل وبعد ذلك سوف نختار التصميم المناسب لنا".

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